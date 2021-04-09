Günlük Burç Yorumları: 9 Nisan Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Olayları kişisel algılamayın.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Olayları gözünüzde büyütmeyin. Bu sizi çözümden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Önemli bir işi yapmayı unutmaktan korkuyorsunuz ama sürekli olarak "Sonra yaparım" diye erteliyorsunuz. Onu bir an önce tamamlayın. Kafanız rahat olsun.

9 Nisan Koç burcu yorumu

Arkanızdan dönen olaylar gün yüzüne çıkabilir. Duygusal davranmadan önce gerçekleri öğrenmeye çalışmalısınız.

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9 Nisan Boğa burcu yorumu

Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Yeni tanıştığınız kişiler ile başta uyum sağlamakta zorluk yaşayabilirsiniz.

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9 Nisan İkizler burcu yorumu

Üzerinizdeki yorgunluk sizleri geri plana iterken sakinlik ve dinginlik aradığınız bir zaman olabilir.

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9 Nisan Yengeç burcu yorumu

Yakın çevrenize yardım ederken kendi hayatınızdan fedakarlık yapıyor olabilirsiniz. Sizleri kullanmak isteyen kişilere karşı daha dikkatli olmalısınız.

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9 Nisan Aslan burcu yorumu

Merak ettiğiniz konular üzerine eğitim alarak boş vakitleriniz için yeni bir hobi alanı yaratabilirsiniz.

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9 Nisan Başak burcu yorumu

Ortaklaşa yapılan işlerde sizden ekstra sorumluluk almanız istenebilir.

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9 Nisan Terazi burcu yorumu

Bugün çevrenizden övgü dolu cümleler duyabilirsiniz. Size hayranlıklarını dile getirirken bazı şanslar kapınızı çalabilir.

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9 Nisan Akrep burcu yorumu

Günlük rutinlerinizi iş yoğunluğunuzdan dolayı yerine getiremiyor olabilirsiniz.

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9 Nisan Yay burcu yorumu

Vereceğiniz karar doğrultusunda hayatınızda bambaşka bir hikayenin kapısını aralayabilirsiniz.

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9 Nisan Oğlak burcu yorumu

Zamanın ruhuna göre kendinizi yeniden şekillendirmeye önem vermelisiniz.

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9 Nisan Kova burcu yorumu

Aşk hayatınızda üzerinizde baskı hissedebileceğiniz bir gün olabilir. Eğer bir ilişkiniz yok ise özlem duyduğunuz konularda duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz.

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9 Nisan Balık burcu yorumu

Kişisel görünümünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Yaşadığınız eksiklik duygusunu tamamlamak için hareket geçmelisiniz.

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