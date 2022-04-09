Günlük Burç Yorumları: 9 Nisan 2022 Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Kendinle yüzleşmekten korkma.

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Kendine karşı ne kadar dürüstsün? Kaçtığın şey sen misin? Yoksa duymaktan korktuğun gerçekler mi? Gerçeklerle yüzleş, kendinin farkına var! Bugün bazı işlerinizi daha hızlı ve her zamankinden daha aceleci bir şekilde gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bu davranış sizi sonrasında pişman olacağınız kararlar vermenize neden olabilir.



Enerjinizi kontrol etmelisiniz. Yeni bir hedef belirlemeli ve bu hedefe artık yürümeyi seçmelisiniz. Bugün kendinizi diğer günlere göre daha öfkeli hissedebilirsiniz. Bunu daha mantıklı bir şekilde ilerletmeye seçin.

Motivasyon sözü: "Karanlıktan korkan bir çocuğu kolayca affedebiliriz. Hayatın gerçek trajedisi büyükler ışıktan korktuğunda başlar." -Plato

9 Nisan Koç burcu yorumu

Arkanızdan gerçekleşen konuşmaları öğreneceğiniz bir gün olabilir.

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9 Nisan Boğa burcu yorumu

Yeni tanıştığınız insanlarla kaynaşmakta ilk başta sorun yaşasanız bile ilerleyen dakikalarda bunu hızlıca aşacak ve ortama adapte olacaksınız.

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9 Nisan İkizler burcu yorumu

Bugün aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güzel zamanlar geçirebilirsiniz.

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9 Nisan Yengeç burcu yorumu

Duygusal anlamda zorlandığınız bir döneme girebilirsiniz.

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9 Nisan Aslan burcu yorumu

Merak ettiğiniz konular üzerine araştırmalar yapabilir ve kendinize yeni alanlar yaratabilirsiniz.

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9 Nisan Başak burcu yorumu

İş yerinizde yeniliklere açık olun.

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9 Nisan Terazi burcu yorumu

Kariyerinizde başarılı olduğunuz yıldızınızın parladığı bir zaman olabilir.



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9 Nisan Akrep burcu yorumu

Güçlü olduğunuzun farkına varın ve başkalarının manipülasyonlarına gelmemeye çalışın.

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9 Nisan Yay burcu yorumu

Geleceğinizi şekillendirecek olan konu doğru karar vermenize bağlı olacak ama bu kararı verirken kendi gerçekliğiniz doğrultusunda hareket edin.

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9 Nisan Oğlak burcu yorumu

Bugün sizin için daha çok çalışmanız gereken bir gün olabilir.

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9 Nisan Kova burcu yorumu

Aşk hayatınızda bazı hareketlenmeler hissedebilir ve duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz.

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9 Nisan Balık burcu yorumu

Yapacak çok işiniz olduğu bu dönemde kendinize biraz vakit ayırmalı ve yorulmadan çalışmanın yollarını bulmalısınız.

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