Günlük Burç Yorumları: 9 Mart 2022 Çarşamba Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Sen yola çık, yol sana görünür.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Hedefine ulaşmak için her zaman yılmadan az ya da çok ama her gün üzerine ekleyerek ilerlemeye gayret et. Başarı, yerinde sayanların değil, her gün bir adımını diğerinin önüne atanlarındır. Şuan hayatında bir çok cephede savaş veriyor olabilirsin. Kendi yönünü iyi tayin et ve ne yapacağına karar ver. Yeni bir başlangıcın ilk

günü olarak bugünü kabul edin ve hedeflerinize doğru yola çıkın. Her şeyin mükemmel olmasını beklemek ancak sizi yoracaktır.

Lütfen bunu beklemeyin ve mükemmel olması için hareket etmeniz gerektiğini hatırlayın. Bugün yapacağınız iş görüşmelerinde olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Kendinizi savunmak yerine sadece dinlemeyi ve iyi bir gözlemci olduğunuzu gösteren davranışlar sergileyin. Bu çevrenizdeki insanları oldukça etkileyecektir.

Motivasyon sözü: Hayattan kaçınarak huzur bulamazsınız.” Virginia Woolf

9 Mart Koç burcu yorumu

Yakın çevreniz ile sizleri yaralayan iletişimsel tartışmalar içerisine girebilirsiniz.

9 Mart Boğa burcu yorumu

Kendinize olan güveninizi korumak için üstün çaba göstermeniz gerekebilir.

9 Mart İkizler burcu yorumu

Bugün görünür oluyorsunuz. Sosyal çevrenizde adınızdan söz ettireceksiniz.

9 Mart Yengeç burcu yorumu

Duygusal olarak yalnız kalmak isteyeceksiniz.

9 Mart Aslan burcu yorumu

Sosyal çevrenize karşı duygusal çıkışlarınız olacaktır.

9 Mart Başak burcu yorumu

Çalışma ortamınızda personelleriniz ile toplantı yapıp artık bazı konular da hataların yanlışa dönüştüğü uyarısında bulunacaksınız.

9 Mart Terazi burcu yorumu

Yeni bir eğitim hayatına başlamak istiyorsunuz.



9 Mart Akrep burcu yorumu

Korkularınızı ifade etmeye karar veriyorsunuz.

9 Mart Yay burcu yorumu

İkili ilişkinizde duygusal olarak karar aşamasında hissediyorsunuz.

9 Mart Oğlak burcu yorumu

Çalışma düzeniniz veya çalışma ortamınız konusunda duygusal kararlar almak üzere olabilirsiniz.

9 Mart Kova burcu yorumu

Ticari faaliyetlerinizde harekete geçmesine engel olan kişilere ya da kurumlara karşı artık tepkiler vermeye başlayacaksınız.

9 Mart Balık burcu yorumu

Hedeflerinize odaklanırken kendinizi güçsüz olarak hissedeceksiniz.

