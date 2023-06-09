Günlük Burç Yorumları: 9 Haziran 2023 Cuma Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Acı çektiğin yer gücünün saklandığı yerdir.



Ay, Kova burcunda ilerliyor ve saat 13.14’te Balık burcuna geçiyor. İstediğin kişiye dönüşmek için özgür olman gerekir ve özgür bırakman gerekir. İnsanların senin hayatından gitmelerine izin verecek kadar cesur ol. Dağılmayacak kadar da dirayetli...

Motivasyon Sözü: “Genç kalmanın sırrı, çirkin duygulardan uzak durmaktır.” Oscar Wilde

9 Haziran Koç burcu yorumu

Bazı insanların yanlışlarını tek başınıza düzeltmeye çalışmaktan vazgeçmelisiniz.

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9 Haziran Boğa burcu yorumu

Kendi hayatınıza ve isteklerinize ne derece yer ayırdığınızı fark etmelisiniz.

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9 Haziran İkizler burcu yorumu

İş dünyasının zor yanlarıyla yüzleşmekten kaçınabilirsiniz.

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9 Haziran Yengeç burcu yorumu

Hayatta her şeyin bir yanılma payı olduğunu bilmelisiniz.

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9 Haziran Aslan burcu yorumu

Duygusal ve hassas bir bakış açısının etkisindeyken karar almamaya dikkat etmelisiniz.

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9 Haziran Başak burcu yorumu

İkili ilişkilerde gözünüze batan durumlar olabilir.

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9 Haziran Terazi burcu yorumu

Doktorunuzla konuşarak ve bedeninizin gereksinimlerini bilerek ilerlemenizde fayda var.



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9 Haziran Akrep burcu yorumu

Duygusal konularda bazı sorunlar ya da vedalaşmalar gündeme gelebilir.

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9 Haziran Yay burcu yorumu

Evlilikte nasıl bir eş olmanız gerektiğini düşünebilirsiniz.

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9 Haziran Oğlak burcu yorumu



İnsanlara fikirlerinizi nasıl ifade ettiğiniz, onlar üzerinde nasıl bir iz bıraktığınızı düşünmelisiniz.

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9 Haziran Kova burcu yorumu

İnsanlara güvenmek ve iş yapmak konusundaki kriterlerinizi değiştirmeniz gerekebilir.

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9 Haziran Balık burcu yorumu

Kolay kazanmadığınız hiçbir şeyi kolayca geri vermeyin.

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