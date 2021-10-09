Günlük Burç Yorumları: 9 Ekim Cumartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Baskı yaratmayın ve hedeflerinizi önemseyin.

Ay, Akrep burcunda ilerliyor ve saat 18.24’te Yay burcuna geçiyor. Şartlar çok hızlı değişmeye açık olacağı için finansal projelerini ve sorumluluklarını geleceğe yönelik genel bir çerçeveden değerlendirmelisiniz.Hızlı yatırım kararları almamalısınız.Yeni bir yola çıkma kararı alıyorsanız bugün sadece sağlam araştırmalar yapmayı seçin.Bağışıklık sisteminize ekstra bugün dikkat etmelisiniz.Spora başlamak veya gündelik rutinlerinizde değişimler yapmak için harika bir zaman!Tembellik yapmayın.

9 Ekim Koç burcu yorumu

Yoğun çalışma temposunda yalnız olmanız sizi fazlasıyla yorabilir.

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9 Ekim Boğa burcu yorumu

Bugün kendinizi yorgun hissedebilir ve herkesten uzak bir yerde bulunma isteği içinde olabilirsiniz.

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9 Ekim İkizler burcu yorumu

Finansal konular ile ilgili gündeminizde olumlu gelişmeler olabilir.

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9 Ekim Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde partnerinize karşı soğuk davranışlar sergiliyor olabilirsiniz.

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9 Ekim Aslan burcu yorumu

Sağlığınızı ihmal etmeniz ve stres altında olmanız sebebiyle bedeniniz sizi dikkatli olmanız yönünde uyarabilir.

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9 Ekim Başak burcu yorumu

Duygularınızı ifade ederken zorlanabilirsiniz.

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9 Ekim Terazi burcu yorumu

Ailenizle aranızda bazı gerginlikler yaşanabilir.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

9 Ekim Akrep burcu yorumu

Görüşmek istemediğiniz arkadaşlarınız sizinle iletişimi sürdürmek için uğraşıyor olabilir.

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9 Ekim Yay burcu yorumu

Finansal tablonuzda açılma farkı gitgide artabilir ve bunu yönetememekten dolayı şikayetçi olabilirsiniz.

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9 Ekim Oğlak burcu yorumu

Duygu ve mantığınızdan eşit şekilde yararlanabileceğiniz bir gündesiniz.

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9 Ekim Kova burcu yorumu

Bugün geçmiş ilişkileriniz aklınıza gelebilir ve geçmişe dair bir özlem duygusu sizi yoklayabilir.

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9 Ekim Balık burcu yorumu

Arkadaşlarınızla olan iletişiminizde rahatsız olduğunuz bazı davranışları sorgulayacağınız bir gündesiniz.

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