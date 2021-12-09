Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

En büyük özgüven rahatlıktır!

Ay, Kova burcunda ilerliyor ve Satürn ile kavuşuyor. Rahat olun! Hatalarınızı bulun ve hatalarınız için özür dilemekten de çekinmeyin! Bu, karşınızdaki kişilerin silahlarını bırakmasını ve kendini savunmaktan vazgeçmesini sağlayacaktır. Özür dilemenin en büyük erdem olduğunu unutmayın. Özür dilemek sizi küçültmez, tam tersine sizin yüceliğinizi gösterir. Duygularınız soğuyor olabilir. Çevrenize mesafe geliştiriyorsunuz. İlişkilerde daha yapıcı olmayı seçin.

9 Aralık Koç burcu yorumu

Sosyal faaliyetlerde çalışırken duygularınızı abartabilirsiniz.

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9 Aralık Boğa burcu yorumu

Kalabalık bir ortamda sizlerden beklenilmeyen tepkiler verebilirsiniz.

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9 Aralık İkizler burcu yorumu

Eğitim hayatınıza kimsenin karışmasını istemiyorsunuz.

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9 Aralık Yengeç burcu yorumu

Eşiniz çocuk yapmak istiyor olabilir.

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9 Aralık Aslan burcu yorumu

İkili ilişkilerinizdeki duygusal davranışlarınızı abartabilirsiniz.

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9 Aralık Başak burcu yorumu

İlk defa iş yapmak istemiyorsunuz. En çok kendinizden kaçmak istiyorsunuz.

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9 Aralık Terazi burcu yorumu

Bulunduğunuz ortama karşı sorumluluklarınızı yerine getirmek yerine kişisel isteklerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyeceksiniz.



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9 Aralık Akrep burcu yorumu

Aile büyükleriniz sizlerden şikayetçi olabilir.

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9 Aralık Yay burcu yorumu

Sizlerle sağlıklı iletişim kurmak isteyen yakın çevreniz ile diyalog kurmaktan kaçıyorsunuz.

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9 Aralık Oğlak burcu yorumu

Maddi birikiminizi özgürce değerlendirmek istiyorsunuz.

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9 Aralık Kova burcu yorumu

Özgürsünüz. Sizi kısıtlayacak her şeyden kurtulmak istiyorsunuz.

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9 Aralık Balık burcu yorumu

Çok yoruldunuz. Herkesi alttan almak artık size işkence gibi geliyor olabilir.

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