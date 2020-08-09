Günlük Burç Yorumları: 9 Ağustos Pazar Günlük Burç Yorumları

9 Ağustos Koç burcu yorumu

Değer verdiğiniz veya sevdiğiniz bir dostunuzla iletişim biçiminize dikkat etmenizde fayda var. Bir şeyleri düzeltmek isterken ters düşmeyin. Bazı sorunların üstesinden gelmek için önceden planlama yapıyor olmanız sizi başarıya ulaştıracaktır. Öngörü yeteneğiniz ve güçlü hisleriniz kariyerde doğru yolu bulmanızı sağlayacak.

9 Ağustos Boğa burcu yorumu

Bugün sevdiklerinize karşı koruyucu davranışlar içerisinde olabilirsiniz. Sindirim problemlerinize ayrıca dikkat etmelisiniz. Kısa seyahatler ve eğitimsel aktiviteler hayatınızda güzel bir başlangıç yapmanıza sebebiyet verebilir. Yaşamanızla ilgili esnek olmanız gereken bir olayı fark edebilirsiniz.

9 Ağustos İkizler burcu yorumu

Dostluk ilişkilerinde gerçekleri anlayabileceğiniz önemli bir zaman dilimi. Bazı şeyleri susup sineye çekmeniz gerekebilir. Bugün olayların doğruluğunu ya da yanlışlığını araştırmak isterken bambaşka konularla karşı karşıya kalabilirsiniz.

9 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Eski ilişkileriniz gündemde olabilir. Emek verdiğiniz bir ilişkinizle alakalı karşı taraftan beklentilerinizin arttığı bir gün olabilir. Alınganlıkların olabileceği bugün yaptığınız konuşmalara dikkat etmelisiniz. Yanlış anlaşılmalar ve iletişimde yaşanan aksaklıklar planlarınızı aniden değiştirebilir.

9 Ağustos Aslan burcu yorumu

Maddi konularda beklenmedik bazı sorunlar ortaya çıkabilir ama bu sorunu çok pratik bir şekilde de çözümleyebileceksiniz. Yaşadığınız durumları, olguları ve deneyimleri çoğaltıp bunlardan ders alın ve aldığınız bu dersler doğrultusunda hareket edin. Bugün kariyerde beklediğiniz takdiri ve övgüyü alabilirsiniz.

9 Ağustos Başak burcu yorumu

İletişimsel anlamda kendinizi net bir şekilde ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Bugün ilişkilerinize biraz ara vermeniz ve kendinizi geri plana çekmeniz yararınıza olacaktır. Kendinizle vakit geçirmek hayattaki en büyük lükstür. Karamsarlık yaşamak yerine kendinizi keşfetmeyi tercih etmelisiniz.

9 Ağustos Terazi burcu yorumu

Çevrenizin sizi eleştirmesine karşın empati yaparak cevap vermeniz gerekmektedir. Başlatmak istediğiniz konuları cesaretle gündeme getirin. Düşüncenizin sonuna kadar arkasında durun ve karşı tarafa da o gücünüzü gösterin. Ev, aile ve yuva yerleşimlerinizde önemli kararlar alma zamanı.

9 Ağustos Akrep burcu yorumu

İletişimde yanılgılara neden olan kişi ve durumlardan uzak durmanızda fayda var. Bugün iletişimsel dilinize dikkat etmelisiniz. Yanlış anlaşılmalarla motivasyonunuzu düşürmeyin. Konuşurken tatlı dil kullanmak kendiniz için yapabileceğiniz en iyi yatırım olacaktır. Sosyal çevre ilişkilerinizin gündem de olacağı bir gün. İletişim ve görüşmeler hız kazanıyor olacak.

9 Ağustos Yay burcu yorumu

İkili ilişkilerde iletişim problemlerini çözdüğünüz ve kendinizi güzel ifade ettiğiniz bir gündesiniz. Emin olmadığınız durumlarda karar vermemeniz daha doğru olacaktır. Bu durum sizi korurken yanlış bir şeyler yapmanıza da engel olacaktır. Güçlü otoriter figürlerden kariyerinizle ilgili önemli destekleri alabilirsiniz.

9 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Aile ilişkilerinizde size yüklenen sorumluluklar biraz sizi geriyor olsa da pratik bir şekilde üreteceğiniz çözümler karşısında onların yüklerini hafifletebileceksiniz. İnsan zorlandıkça genişleyip büyür. Bunu bir imkân olarak görün. Romantizmin fazlasıyla devrede olduğu bugün sevgiyi hissetmek isteyebilirsiniz.

9 Ağustos Kova burcu yorumu

Bugün gizli kalmış bazı konuları öğrenmeniz sizleri oldukça şaşırtabilir. Öğrendiklerinizi şimdilik kendi içinizde değerlendirmeli, kimseyle paylaşmamalısınız. Bazı konuların gün yüzüne çıkması için zamana ihtiyaç vardır ve şu an doğru zaman olmayabilir. İnsanlarla uzlaşmak zorunda olmadığınızı düşünerek onlara karşı pek fazla mütevazi davranmak istemeyebilirsiniz.

9 Ağustos Balık burcu yorumu

Bugün alacağınız haberlerle birlikte oldukça mutlu olacağınız bir gün yaşayabilirsiniz. Aile içinde yapılan konuşmalar ise size destek verici yönde olabilir. Kariyerde beklemediğiniz sorumlulukları almanız gerekebilir. Ailenize ayırmanız gereken zamanı bugün çalışma hayatınıza ayırıyor olmanız size gerginlik yaratmamalıdır.