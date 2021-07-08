Günlük Burç Yorumları: 8 Temmuz Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 8 Temmuz'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 8 Temmuz'da günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 8 Temmuz Perşembe günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 8 Temmuz Perşembe günü burç yorumlarınız..."
Davranışlarınızda kontrollü olun.
Ay, İkizler burcunda ilerliyor ve saat 16.51’de Yengeç burcuna geçiyor. Özgürlükçü istekleriniz otorite karşısında uygun bulunmayabilir ve bu yüzden isyankâr bir yapıda olabilirsiniz. Fikirleriniz ve söylemleriniz de meydan okumaktan kaçınmalısınız.
Gemileri yakabileceğiniz bir gücünüz varsa yakın, yoksa bu krizi iyi yönetin!
8 Temmuz Koç burcu yorumu
Ani yön değişikliği içinde olmanıza çevreniz anlam vermekte zorlanabilir. Güvenilir davranışlar sergilemeye özen göstermelisiniz.
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8 Temmuz Boğa burcu yorumu
Maddi konularda mantıklı düşünüp hareket ettiğiniz sürece tekrar eski gücünüze kavuşabilirsiniz.
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8 Temmuz İkizler burcu yorumu
Gerçekleri saklamak istemeniz size olan güveni sarsabilir ve sözlerinizin karşı tarafta bir hükmü olmayabilir.
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8 Temmuz Yengeç burcu yorumu
Konuşmak ve duygularınızı paylaşmak size iyi gelecektir.
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8 Temmuz Aslan burcu yorumu
Çevreniz ile aranıza mesafe koyarken her şeyi enine boyuna düşünmelisiniz.
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8 Temmuz Başak burcu yorumu
Sonradan pişman olacağınız diyaloglar içine girmemeye özen göstermelisiniz.
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8 Temmuz Terazi burcu yorumu
Ortak dile sahip olduğunuz insanlarla paylaştığınız anların keyfini çıkaracaksınız.
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8 Temmuz Akrep burcu yorumu
Yeni ticari anlaşmalar yapmak isteyebileceğiniz bir zaman dilimindesiniz.
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8 Temmuz Yay burcu yorumu
Maddi ve manevi kazançlar sağladığınız bir yapı içerisine girebilirsiniz. Sürprizlere açık olun.
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8 Temmuz Oğlak burcu yorumu
Duygu ve mantık arasındaki çizgiyi net bir şekilde belirlemeli ve iş hayatınıza yansıtmamalısınız.
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8 Temmuz Kova burcu yorumu
Biraz mantığınızdan uzaklaşıp duygularınızla hareket etmek size iyi gelecektir.
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8 Temmuz Balık burcu yorumu
Herkesin dediklerinden bu kadar etkilenmemelisiniz.