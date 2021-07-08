Günlük Burç Yorumları: 8 Temmuz Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Davranışlarınızda kontrollü olun.



Ay, İkizler burcunda ilerliyor ve saat 16.51’de Yengeç burcuna geçiyor. Özgürlükçü istekleriniz otorite karşısında uygun bulunmayabilir ve bu yüzden isyankâr bir yapıda olabilirsiniz. Fikirleriniz ve söylemleriniz de meydan okumaktan kaçınmalısınız.



Gemileri yakabileceğiniz bir gücünüz varsa yakın, yoksa bu krizi iyi yönetin!

8 Temmuz Koç burcu yorumu

Ani yön değişikliği içinde olmanıza çevreniz anlam vermekte zorlanabilir. Güvenilir davranışlar sergilemeye özen göstermelisiniz.

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8 Temmuz Boğa burcu yorumu

Maddi konularda mantıklı düşünüp hareket ettiğiniz sürece tekrar eski gücünüze kavuşabilirsiniz.

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8 Temmuz İkizler burcu yorumu

Gerçekleri saklamak istemeniz size olan güveni sarsabilir ve sözlerinizin karşı tarafta bir hükmü olmayabilir.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

8 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Konuşmak ve duygularınızı paylaşmak size iyi gelecektir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

8 Temmuz Aslan burcu yorumu

Çevreniz ile aranıza mesafe koyarken her şeyi enine boyuna düşünmelisiniz.

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8 Temmuz Başak burcu yorumu

Sonradan pişman olacağınız diyaloglar içine girmemeye özen göstermelisiniz.

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8 Temmuz Terazi burcu yorumu

Ortak dile sahip olduğunuz insanlarla paylaştığınız anların keyfini çıkaracaksınız.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

8 Temmuz Akrep burcu yorumu

Yeni ticari anlaşmalar yapmak isteyebileceğiniz bir zaman dilimindesiniz.

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8 Temmuz Yay burcu yorumu

Maddi ve manevi kazançlar sağladığınız bir yapı içerisine girebilirsiniz. Sürprizlere açık olun.

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8 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Duygu ve mantık arasındaki çizgiyi net bir şekilde belirlemeli ve iş hayatınıza yansıtmamalısınız.

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8 Temmuz Kova burcu yorumu

Biraz mantığınızdan uzaklaşıp duygularınızla hareket etmek size iyi gelecektir.

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8 Temmuz Balık burcu yorumu

Herkesin dediklerinden bu kadar etkilenmemelisiniz.

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