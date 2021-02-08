Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Pazartesi Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

İsyan ve umut arasında doğru seçimi yapın.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor ve Güneş ile Merkür kavuşuyor. İnsanlara yakın olmak her zaman incinmek anlamına gelmez. İnsanlarla aranıza koyduğun zamansız soğukluk ve mesafeler daha sonra sizi üzebilir. Hangi mesafenin ya da hangi samimiyetin size iyi geleceğini anlamak için bunu yaşamanız gerekiyor. Bundan kaçmak ya da geçmişe göre hareket etmek yerine, aldığınız derslerin ışığında bazı korkuları geride bırakmaya çalışmalısınız.

8 Şubat Koç burcu yorumu

Aceleci olmak gözden kaçırabileceğiniz küçük eksikliklerin oluşmasına yol açabilir. Dikkatli ve planlı olmakta fayda var.

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8 Şubat Boğa burcu yorumu

Duygularınızı saklamak isteyebileceğiniz bir gün. Kendinizi ifade ederken samimi olmak yerine daha mesafeli bir duruş sergileyebilirsiniz.

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8 Şubat İkizler burcu yorumu

Şüphelendiğiniz olayların üzerine gitmeniz çevrenizde olumlu karşılanacaktır. Bu destekle önünüzü daha iyi görebilirsiniz.

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8 Şubat Yengeç burcu yorumu

İçe kapanmanız yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Doğru ifadelerle konuşmak doğru sonuçları beraberinde getirir.

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8 Şubat Aslan burcu yorumu

Yoğun tempo kişisel alanınızı ihmal etmenize neden oluyorsa daha fazla zarara uğramamak için zamanı iyi değerlendirmeyi öğrenmelisiniz.

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8 Şubat Başak burcu yorumu

Kriterleriniz ve yaşadıklarınız arasında uyum olmaması aklınızı karışmasına neden oluyorsa hangi konuda düzenleme yapmanız gerektiğini bulmalısınız.

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8 Şubat Terazi burcu yorumu

Evinizde bazı değişimler isteyebilirsiniz. Alternatif tasarım seçenekleri ve sanatsal hisleriniz istediğiniz yeni düzen için size destek olabilir.

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8 Şubat Akrep burcu yorumu

Yakın çevrenizle iletişiminizin önem kazanacağı bir gün içerisindesiniz. Düşüncelerinizi aktarırken soğuk ve sert konuşma tarzını benimserseniz yanlış anlaşılmalarla karşılaşabilirsiniz.

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8 Şubat Yay burcu yorumu

Güven arayışı içerisindesiniz. Maddesel bakmakla birlikte manevi ölçütleri de hesaba katmak daha iyi sonuç almanızı sağlayacaktır.

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8 Şubat Oğlak burcu yorumu

Güne düşüncelerinizi somutlaştırmak adına harekete geçerek başlıyorsunuz. Konsantre olarak ilerlemek, planlarınızı zamanından önce tamamlamanıza olanak sağlayacaktır.

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8 Şubat Kova burcu yorumu

Tepkilerinizi ölçülü tutmaya çalışarak değerlendirme yapabilirsiniz. Neyin neden olduğunu iyi anladığınızda bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını sağlamak daha kolay olacaktır.

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8 Şubat Balık burcu yorumu

Arkadaşlarınızla dijital sohbetler yapmak isteyebilirsiniz. Yalnızlığınızı paylaşmak ve sohbet etmek, sonraki günler için size bir motivasyon olabilir.

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