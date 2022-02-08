Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat 2022 Salı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Aşırı kontrolcü olmayın!

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Ay-Uranüs kavuşumu etkisi devam ediyor. Kendini, çevreni ve sorumluluklarını sorguladığın bir gündesin. Duygularının ilişkilerindeki belirleyici rolünü görmen gereken bir zamandasın. Bugün finansal konular hiç olmadığı kadar önemli olabilir. Ani harcamalara ve ani gelen değişimelere karşı hazırlıklı olun.Olaylara biraz daha sakin yaklaşmanız kırıcı olmamanız açısından önem teşkil etmektedir. Aşk temalı ilişkilerde kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz, duygularınızı ve düşüncelerinizi açıkça dile getirmeniz yanlış anlaşılmaların önüne geçecektir.Sohbet etmek, konuşmak isteseniz de kelimeler sözcüklere dökülemiyor olabilir. Kendinize haksızlık etmeden zaman tanımalısınız. Bunaldığınız zamanlarda kendinize zaman ayırmayı unutmamalısınız. İlişkilerinizdeki derin düşünceler sağlıklı kararlar almanızı engelliyor olabilir. Olayların en derinine inmeyi bırakırsanız yüzeyde daha rahat nefes alabilirsiniz.

Günün Motivasyon Sözü: “İyi bilinen her şeyde, hala düşünmeye değer bir şeyler gizleniyor.” Martin Heidegger

8 Şubat Koç burcu yorumu

Duygusal değişimleriniz oldukça fazla olabilir.

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8 Şubat Boğa burcu yorumu

Biriktirdiğiniz duygularınızı açıklamak isteyeceksiniz.

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8 Şubat İkizler burcu yorumu

Bilinçaltınız çok aktif. Kendinizi sınırlandırdığınız konular da aydınlanma yaşayarak duygusal değişime gidiyorsunuz.

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8 Şubat Yengeç burcu yorumu

Sosyal çevrenize kendinizi açıklamak durumunda kalabilirsiniz.

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8 Şubat Aslan burcu yorumu

Çalışma alanınızda sözlü çıkışlarınız olabilir.

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8 Şubat Başak burcu yorumu

Zamanınızı çalan ana sorunu çözüyorsunuz.

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8 Şubat Terazi burcu yorumu

Kabul etmekte zorlandığınız olaylarda gerçekler hayal kırıklığı yaşamanıza yol açabilir.



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8 Şubat Akrep burcu yorumu

İkili ilişkinizde duygusal yalnızlığı tercih ediyorsunuz.

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8 Şubat Yay burcu yorumu

Sonuçlarını red ettiğiniz yeni girişimleriniz olabilir.

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8 Şubat Oğlak burcu yorumu

Güne sürpriz bir haberle başlıyorsunuz.

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8 Şubat Kova burcu yorumu

Ailenizden duygusal destek bekliyorsunuz

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8 Şubat Balık burcu yorumu

Hafızanız intikam almanızı istiyor olabilir.

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