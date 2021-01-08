Günlük Burç Yorumları: 8 Ocak Cuma Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Mesafe iyidir. Ne haddini aşan olur, ne de canını sıkan!

Akrep burcunda ilerleyen Ay, 18:51’de boşluğa giriyor. Venüs, Oğlak burcunda ve Merkür, Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. İkili ilişkilerinin gündemi fazlasıyla etkileyeceği önemli bir gün. Bugün kendini duygusal anlamda tahammülsüz hissedebilir ve bu yüzden insanlara karşı biraz mesafeli kalmak isteyebilirsin. Kendi fikirlerini başkalarına dikte etme. İnsanlardan soğuma ve uzaklaşma gibi duygularını en azından karşı tarafa hissettirme.

8 Ocak Koç burcu yorumu

Finansal konularınızda kendinizi çıkmaza sürüklüyor olabilirsiniz. Duygularınızın sesini dinlemeniz maddesel düzende hatalara sebep olabilir.

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8 Ocak Boğa burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde manipülatif davranışlar sergilemek isteyebilirsiniz. Huzur kaçırmak niyetiniz var ise sonuçta bumerang gibi tekrar sizi bulacaktır.

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8 Ocak İkizler burcu yorumu

Çalışma ortamınızda gizlilik ilkesini abartıyor olabilirsiniz. Kendinize gözleri çekmeden önce samimi ve açık olmayı seçmelisiniz.

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8 Ocak Yengeç burcu yorumu

Aşk hayatınızda derinlik arayacağınız bir gün. Yoğun duygularınızı yaşamak isterken kıskançlık seviyenizi kontrol etmeyi unutmayın.

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8 Ocak Aslan burcu yorumu

Kariyer alanınızda beklenmedik olaylar yaşayabilirsiniz. Tepkisel olmadan önce sebeplerini aramalısınız.

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8 Ocak Başak burcu yorumu

Yakın çevrenizle iletişiminiz yoğun olabilir. Ailenizin ya da yakın arkadaşlarınızın sizin fikrinizi almadan yaptıkları planlar sizlerde gerginlik yaratmasın.

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8 Ocak Terazi burcu yorumu

Maddi harcamalarınızda aşırıya gidebilirsiniz. Evet bakım sizler için önemli ama aynı üründen birkaç tane fazla almanız sizleri zor durumda bırakabilir.

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8 Ocak Akrep burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde tartışmalar yaşayabilirsiniz. İnsanların üzerinize geldiği bugün sakin kalarak onlara en büyük cevabı verebilirsiniz.

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8 Ocak Yay burcu yorumu

Sağlığınızı ihmal ederseniz yaşam kaliteniz düşecektir. Kendinize zaman ayırmak ve sevdiğiniz şeyleri yapmak için alan yaratmalısınız.

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8 Ocak Oğlak burcu yorumu

Arkadaşlık ilişkilerinizde bazı küslükler son bulabilir. Ya da sizlerin ipleri gerdiğiniz bir ilişki yeniden bir form kazanabilir.

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8 Ocak Kova burcu yorumu

Çalışma alanlarınızda üzerinizde çalıştığınız işlerinizde aksilikler yaşayabileceğiniz bir gün. Duygusal yaklaşımlar veya hatalara duygusal tepkiler vermek sizleri geriye götürebilir.

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8 Ocak Balık burcu yorumu

Taşınma isteğiniz gerçekleşiyor olabilir. Beklediğiniz haber sizlere farklı bir hayatın kapısını açacaktır. Gönlünüz ve hayatınız sizindir.

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