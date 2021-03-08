Günlük Burç Yorumları: 8 Mart Pazartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Her şey bir sebep bulmakla başlar.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Yeteri kadar sebebiniz varsa her şeyi yapabilirsiniz. Bir işe başlamak ve onu bitirmek için plan yapın ve sebeplerinizi sıralayın. Unutma, sebebini bildiğiniz bir şeyi daha iyi ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Neyin neden olduğunu ya da olmadığını anladığınızda, olası bir sorun halinde nereden başlamanız gerektiğini iyi bilirsiniz. Hayatınızın disiplinini konu ne olursa olsun bu sistem üzerine kurarsanız kaybettiğinizi sandığınız anlarda bile kazançlı çıkarsınız.

8 Mart Koç burcu yorumu

İş yerinizdeki disiplinli çalışmalarınız sayesinde ödüllendirilebilirsiniz. Sizi mutlu edecek ve başarılı kılacak bulduğunuzda yapmanız gereken tek şey, aynı tutumu devam ettirmek olmalıdır.

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8 Mart Boğa burcu yorumu

Günlük rutinleriniz dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Kendinizi rahat hissetmeniz için yeni oluşumlara gidiyorsunuz.

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8 Mart İkizler burcu yorumu

Kendinizi tedirgin hissedebilirsiniz. İçsel enerjinizin düşüklüğü korkularınızı tetikliyor olabilir.

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8 Mart Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkileriniz zamanınızın çoğunu doldurabilir. Duygularınızı ifade etmekte zorlanmanız bazı yanlış anlaşılmalara sebep olabilir.

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8 Mart Aslan burcu yorumu

Günlük işlerinizin yoğunluğundan şikayetçi olabilirsiniz. Çalışma koşullarınızda iyileştirmeler isteyerek yüklerinizi hafifletmeye çalışabilirsiniz.

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8 Mart Başak burcu yorumu

Üretkenliğinizi her alanda ortaya koyarak hem eğleneceğiniz hem de faydalı bir şeyler öğreneceğiniz işler yapabilir, bu sayede zihin yorgunluğunuz hafifletebilirsiniz.

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8 Mart Terazi burcu yorumu

Ailenizin desteğini iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir gün olacaktır. Belki zıttını da görebilirsiniz ama olaya bakış açınızı iyi değerlendirmelisiniz.

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8 Mart Akrep burcu yorumu

Kardeşlerinize aranıza girmek isteyen üçüncü şahıslar olabilir. Bu durumun sizin için sorun teşkil etmemesi adına kiminle ne mesafede olduğunuza ve ne paylaştığınıza dikkat etmelisiniz.

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8 Mart Yay burcu yorumu

Günlük hayatınızı sekteye uğratmayacak bir plan yapmak hem bugünü hem yarını daha net görmenizi sağlayacaktır.

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8 Mart Oğlak burcu yorumu

Kendinizi güvende hissedebilirsiniz. İş hayatınızdaki aksilikleri yöneticilerinizle mutlaka paylaşın. Duygularınıza aldığınız güçle ikili ilişkilerinizi istediğiniz güzellik ve rahatlıkla yaşayabiliyorsunuz.

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8 Mart Kova burcu yorumu

Güne karamsar başlayabilirsiniz. Soğuk davranışlar sergilemeniz söz konusu olabilir. Yanlış anlaşılmalar ve kırgınlıklar olmaması adına kendi halinizde olmayı tercih etmelisiniz.

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8 Mart Balık burcu yorumu

Sosyal çevrenizle aranıza mesafe girebilir. Her konuya dahil olmak ve üzerinize alarak çözmek istemeniz sizi yıpratacağı için durmanız gereken yeri bilmenizde fayda var.

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