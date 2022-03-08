Günlük Burç Yorumları: 8 Mart 2022 Salı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar!

Ay, Boğa burcunda boşlukta ilerliyor ve saat 21.40’ta İkizler burcuna geçiyor. Başarılı olmak istiyorsan adım adım ilerlemeyi bilmelisin. Hedeflerinin hepsini aynı anda yapmaya çalışmak zamanı doğru yönetememektir. “Böl ve yönet” kuralıyla hayatını yönlendirirsen kısa vadede çok güzel sonuçlar alabilirsin. Bazı gerçekler ortaya çıkacak ve sizler zamanında ne kadar haklı olduğunuzu çevrenize göstereceksiniz.

İşler yolunda gitmeye yavaş yavaş başlıyor olacak. Kırgınlıklar ya da küslükler bugün son bulabilir.Telafi etmek istediğiniz konularda görüşmeler yapabilirsiniz. Parasal konularda yeni başlangıçlara doğru ilerliyorsunuz.Yatırım kararı alıyorsanız bugün görüşmeleri yapabilirsiniz.Taşınma yer değişikliği gibi konularınızda bugün gündeme gelebilir.Mide problemlerinize ekstra bugün dikkat edin ve hafif beslenin.Zehirlenmeler ya da bazı tarihi geçmiş ürünleri tüketmeniz mümkün olabilir.Tükettiğiniz paketlerin üstlerindeki tarihleri kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Aşırı yemeğe isteğinizi dengeleyin ve geç saatlerde bir şeyler tüketmeyin.

8 Mart Koç burcu yorumu

Sınırlandırılmaya karşı istifa kozunu kullanacaksınız.

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8 Mart Boğa burcu yorumu

Sosyal ortamlarda sadece sizin geçmişinizin konuşulmaya başlandığını öğreniyorsunuz.

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8 Mart İkizler burcu yorumu

Uzun zamandır görüşmediğiniz geçmiş ilişkiniz yeniden canlandırılmaya çalışılıyor olabilir.

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8 Mart Yengeç burcu yorumu

Çalışma hayatınızda ilk gününüz olabilir.

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8 Mart Aslan burcu yorumu

İlişkiniz de özgürlük adı altında tartışma yaratmak isteyebilirsiniz.

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8 Mart Başak burcu yorumu

Sağlık sorunlarınız nedeniyle hastaneye gitmeniz gerekebilir.

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8 Mart Terazi burcu yorumu

Yeni bir ticari girişimde bulunmak istiyorsunuz.



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8 Mart Akrep burcu yorumu

Resmi görevinizden dolayı taşınmanız gerekebilir.

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8 Mart Yay burcu yorumu

Yakın çevreniz ile sosyallik konusunda düşünce tartışmalarına girebilirsiniz.

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8 Mart Oğlak burcu yorumu

Eşiniz ya da ortak kazanç alanınız olan insanlarla ilgili finansal varlığınızı yeni bir yatırım kaynağında değerlendirmek istiyor olabilirsiniz.

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8 Mart Kova burcu yorumu

İlişkinizde artık somut adımlar görmek istiyorsunuz.

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8 Mart Balık burcu yorumu

Üzerinizdeki ataleti atacaksınız.

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