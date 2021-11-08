Günlük Burç Yorumları: 8 Kasım Pazartesi Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Mesafeler koymak bazen iyidir!

Ay oğlak burcunda hareket ediyor. Hayalleriniz ve yaratıcılığınızı kullanmak yerine daha rasyonel hareket etmeyi seçeceksiniz. Bugün ilk kez Venüs oğlak burcu ile ay temas halinde olacak. Bugün yaşadığınız olayları çok önemsemelisiniz. Parasal konular, iş birlikleri ya da duygusal temaslar çok değerli olacaktır. Karşı taraftan birtakım manipülasyonlar görebilirsiniz. Bunları büyük bir şekilde abartmayın ve iş hayatınızdaki süreçleri yönetmek için görüşmeler yapmaktan kaçınmayın. Bazen mesafe koymak iyi olabilir. Konuşulması gereken ne varsa konuşun. Hislerinize güven duyun. Kişisel hedeflerinize ilerlemek en doğru karar olacaktır.

8 Kasım Koç burcu yorumu

İş hayatınız ile ilgili önemli bazı yol ayrımlarında olabilirsiniz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

8 Kasım Boğa burcu yorumu

Maddi anlamda kendinizi güvende hissetmek istiyor olabilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

8 Kasım İkizler burcu yorumu

Arka planda kendinizi doğru ifade edemediğinizi düşünüp yeniden konuşmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

8 Kasım Yengeç burcu yorumu

Sosyal ilişkilerinizle olan bağlantılarınızı yeniden gözden geçiriyorsunuz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

8 Kasım Aslan burcu yorumu

Yeni bir başlangıç içine giriyorsanız korkmadan ilerlemeyi seçin.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

8 Kasım Başak burcu yorumu

Duygusal olarak bazı yönlerde kendinizi doğru ifade edemediğinizi düşünüyor olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

8 Kasım Terazi burcu yorumu

Yöneticilerinizle yapacağınız görüşmeler çok önemli olacak.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

8 Kasım Akrep burcu yorumu

Yeniay sonrası kendinizi her şeyin sonuna gelmiş bir duygu içinde hissedebilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

8 Kasım Yay burcu yorumu

Sağlığınızla ilgili konulara bugün daha fazla dikkat etmelisiniz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

8 Kasım Oğlak burcu yorumu

Hem parasal hem ilişkileriniz adına oldukça önemli bir gündesiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

8 Kasım Kova burcu yorumu

İş hayatınız ya da ortaklıklarınız ile ilgili bazı planlamış olduğunuz finansal projeleri bitirme yoluna gidebilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

8 Kasım Balık burcu yorumu

Kişisel görünümünüzde bugün bazı değişiklikleriniz olabilir.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!