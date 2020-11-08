Günlük Burç Yorumları: 8 Kasım Pazar Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Şartları zorlamayın.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Hedefinize ulaşmak için ne kadar yolunuzun kaldığına değil, hedefinizi ne kadar başardığınıza odaklanın. Örneğin, yabancı dil öğrenmek, kitap yazmak veya kendinizi geliştirmek gibi konular buna dahil olabilir. Bazı konuları aşırı ego ya da hırs yapmak yerine daha akışına bırakmalısınız. İnsanlara gereğinden fazla anlam yüklemeyin ve koşulları zorlamayın.

8 Kasım Koç burcu yorumu

Eski bir ilişkinizden ya da bir dosttan ani gelen mesaj sizi şaşırtabilir. İçinizde bazı kavgaları vermek yerine konuşmanız gerekenleri konuşmayı seçin.

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8 Kasım Boğa burcu yorumu

Aldığınız yeni kararları paylaşırken tepki alırsanız sakin kalarak hayallerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunu anlatmalısınız. Artık verdiğiniz emeklerin karşılığını alacağınız şansın sizlerin yanınızda olduğu bir gün.

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8 Kasım İkizler burcu yorumu

Kendinizi anlatmak zorunda olmasanız bile gerçek düşüncelerinizi ifade etmeniz gerekebilir.

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8 Kasım Yengeç burcu yorumu

Hayatta ne tür olaylarla karşılaşırsanız karşılaşın asla kendi değerinizi sorgulamamalısınız. Başka birinin sizleri onaylamasına ihtiyacınız yoktur. Sizler kendinize nasıl davranırsanız çevrenizde öyle davranacaktır.

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8 Kasım Aslan burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde güçlü duruşunuz hayranlıkla izlenmenizi sağlayabilir. Özgürlüğünüz duygularınızla bütünleştiğinde bazen kasırga gibi yıkıcı olabiliyorsunuz. Çevrenize karşı daha duyarlı davranışlar sergilemelisiniz.

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8 Kasım Başak burcu yorumu

Sizlerin samimiyetle anlattığı durumları kendi çıkarları için kullanmaları bardağı taşıran son damla olabilir. Sınırlarınızı belirleyerek kendinize ayrı bir yol çizmelisiniz.

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8 Kasım Terazi burcu yorumu

Şuan yayılan virüsün endişesi içine daha fazla girmiş olabilirsiniz. Mümkün oldukça evde zaman geçirmeye özen gösterin.

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8 Kasım Akrep burcu yorumu

İlişkinizde arkanızdan dönen olaylara karşı daha özenli olmalısınız. Gereğinden fazla verdiğiniz tavizler sizi mutsuz biri yapmış olabilir. Bunun için kendinize kızmaktan vazgeçin.

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8 Kasım Yay burcu yorumu

Sizlere katkıda bulunacak yeni kurslar ruhunuzun gelişimi içinde öncülük edecektir. Uzun zamandır şehir değişikliği yapmak istemeniz ailenizi olumsuz etkilese de sizlere destek olacaklardır.

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8 Kasım Oğlak burcu yorumu

Hayatınız oldukça zor ilerliyor olabilir. Soğukluğunuzu bir kenara bırakarak yardım almalısınız veya konuları tamamen bitirmelisiniz. Karar sizlerin olacaktır.

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8 Kasım Kova burcu yorumu

Bazı konulara anlam veremiyor olsanız da yine de sakin kalmalısınız. Sizin özel alanınız yalnızlık olabilir fakat sevdiğiniz insanın özel alanını sadece siz dolduruyorsunuz. Duyguları tamamlamalısınız.

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8 Kasım Balık burcu yorumu

Ruhunuzun geri adım atmama isteği sizleri oldukça yıpratıyor olabilir. Yanlışınızı kabul etmelisiniz. Önemli olan tekrarının gerçekleşmemesidir. Silkelenin ve yeniden başlayın.

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