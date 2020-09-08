Günlük Burç Yorumları: 8 Eylül Salı Günlük Burç Yorumları

Olayları yönetmeyi deneyin.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde toplantı ve görüşmeler adına oldukça verimli denilebilir. Özellikle 14:45 civarında Ay-Satürn üçgeni kesinleşiyor. Bu zaman dilimlerinde kendinizi daha doğru ifade etme şansını bulabilirsiniz. Bugün Kendinize güvenmeli ve inandığınız şeyin peşine düşmek için yola koyulmalısınız. Her adım bir sonraki güzel şeylere hazırlıktır. Hazırlığınızı iyi yapın.

8 Eylül Koç burcu yorumu

Sözcüklerinize dikkat ederek kendinizi anlatmanız sizi iyi hissettirecektir. Çalışma ortamınız da sizi manipüle etmek isteyenlere karşı soğukkanlılığınızı korumalısınız. Onların istedikleri sizi öfkelendirmek olacaktır, bu oyuna gelmemelisiniz.

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8 Eylül Boğa burcu yorumu

Siz kendinizi ifade etmezseniz sevdikleriniz sorunlarınızı bilemeyebilir. İletişimi artırmalısınız. Kariyer hedeflerinize doğru gittikçe yaklaşıyorsunuz. Sizi kıskanan birçok meslektaşınız olacaktır, ödün vermeden ilerlemeyi sürdürmelisiniz.

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8 Eylül İkizler burcu yorumu

Ruhunuz kendi değerini sorguluyor olabilir. Geçici bir süreç olduğunu unutmadan güveninizi korumalısınız. Yalnız kalmak ve ruhunuzu beslemek size iyi gelecektir.

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8 Eylül Yengeç burcu yorumu

İlişkinizin geleceği hakkında bir karar vermelisiniz ve bu karar sizin hayat planınızı oldukça etkileyebilir. Ailenizin veya yakın dostlarınızın düşüncelerini öğrenmek size yol gösterici olabilir. Sevginizi yaşamayı öğrenmelisiniz.

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8 Eylül Aslan burcu yorumu

Yeni bir kişi ile tanışabilir ve kaderiniz olduğunu düşündükçe o kişiye daha çok bağlanabilirsiniz. Suyun akışına fazla kapılmadan temkinli hareket etmekte fayda olabilir.

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8 Eylül Başak burcu yorumu

Çalışma koşullarınızın iyileştirilmesini istiyorsunuz fakat pek gerçekleştirilmiyor. Bu durum sizin çalışma performansınızı düşürse de projelerinizi tam zamanında ve eksiksiz yetiştiriyorsunuz. Kendinize de zaman ayırmayı unutmamalısınız.

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8 Eylül Terazi burcu yorumu

Zihniniz stratejik çalışmalarla yoğun olabilir, düşüncelerinizi kendinize sakladığınız için çevreniz tarafından istenilmeyen haksız eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Paylaşmayı öğrenmeniz gerekmektedir.

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8 Eylül Akrep burcu yorumu

Hayat dolu dolu yaşanınca güzeldir. Partnerinize olan duygularınızı ifade etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Hislerinizi özgür bırakırsanız onlar kelimelere hükmedeceklerdir. Sevginizi doyasıya yaşamalısınız. Siz sevgi insanısınız.

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8 Eylül Yay burcu yorumu

Beklentileriniz gerçekleşiyor olabilir. Fırsatı yakalamak ve elde tutmak kişinin kendi başarısıdır. Siz de elinizden geleni yapmalısınız. Yeni bir başlangıç için harika bir gün olacaktır. İletişimsel problemlere karşı dikkatli olmalısınız.

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8 Eylül Oğlak burcu yorumu

Ani beklenmedik lehinize gerçekleşecek olaylar olabilir. Çalışma ortamınızda gözler üzerinizde olacaktır. Ruhunuza iyi gelecek bir ilişkiye doğru çekiliyor olabilirsiniz. Kalbinizi saklamamalısınız.

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8 Eylül Kova burcu yorumu

Gizli işleyişler açığa çıktıkça sizin de ortaklık konusunda düşünceleriniz değişebilir. Ailenizle gerilimli konuşmalarınız yerini şiddetli tartışmalara bırakabilir. Empati yaparak daha olumlu yaklaşım sergileyebilirsiniz.

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8 Eylül Balık burcu yorumu

. Canınız acısa da olaylar sizin baktığınız pencerede olmayabilir. Partnerinizle iletişimsel sorunlar olabilir. Fazlaca büyütmeden alttan almayı denemelisiniz. Maddi birikimlerinizi kullanmak için iyi fırsat yakalayabilirsiniz.

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