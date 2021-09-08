Günlük Burç Yorumları: 8 Eylül Çarşamba Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Kendinize zaman tanıyın.

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. İnsanları ayıran şeyler akıl ve inançlarıdır. Siz de bugün inandığınız şeylerin peşinden gitmeyi seçin. Aklınızı kullanın ve mantıklı kararlar içerisinde olun. İlişkilerinizde sert tepkiler ve mesafe geliştirmek yerine yüksek bir uzlaşma içinde olun. Kariyer hayatınız ile ilgili büyük bir değişim içine girebilirsiniz. Rekabet içinde olmayın.

8 Eylül Koç burcu yorumu

Kadın dostlarınızdan destek görüyorsunuz.

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8 Eylül Boğa burcu yorumu

Ekip arkadaşlarınız bazı sorumluluk alanlarını size devretmek istiyor olabilir.

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8 Eylül İkizler burcu yorumu

Düzenlemeniz gereken günlük rutinlerinizle ilgilenebilirsiniz.

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8 Eylül Yengeç burcu yorumu

Partnerinize karşı sitemkar olabilirsiniz.

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8 Eylül Aslan burcu yorumu

Aile meclisinde anne tarafından yakınlarınızla gergin anlar yaşayabilirsiniz.

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8 Eylül Başak burcu yorumu

İlişkilerinizi gözden geçiriyorsunuz. Bazı insanlarla olan paylaşımlarınızın düzeyi değişebilir.

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8 Eylül Terazi burcu yorumu

Yeni gelir kaynakları elde etmek için arayış içinde olabilirsiniz.

8 Eylül Akrep burcu yorumu

Kişisel alanınıza ikili ilişkileriniz nedeniyle müdahale ediliyor olabilir.

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8 Eylül Yay burcu yorumu

Arkanızdan konuşulan konular bugün önünüze gelebilir.

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8 Eylül Oğlak burcu yorumu

Sosyal çevrenizden etkilendiğiniz kişiler olabilir.

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8 Eylül Kova burcu yorumu

Ekip arkadaşlarınızın desteği ile büyük bir başarıya imza atabilirsiniz.

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8 Eylül Balık burcu yorumu

Eşinizin ailesi ile sorunlarınız olabilir. Size olan davranışlarında değişiklik hissediyorsunuz.

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