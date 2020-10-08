Günlük Burç Yorumları: 8 Ekim Perşembe Günlük Burç Yorumları

Dedikodulardan uzak durun.



Ay İkizler burcunda ilerliyor, saat 19.30’da Yengeç burcuna geçiyor. Bugün size doğru gelenler yarın yanlış gelebilir. Her duyduğunuza körü körüne inanmayın.Gerçeklik barındırmayan söylemler içinde bulunmamaya özen gösterin.Laf sahibinden çoğalır bunu unutmayın. Kendi kendinize söylemlerinizle etrafınıza duyulmayan şeyleri bile duyurmaya çalışmayın.

8 Ekim Koç burcu yorumu

Ani kararlar vermeden önce iyice düşünmelisiniz yoksa bu durum sizi yanlışa sürükleyebilir. Ruhunuza iyi gelecek aktiviteleri yapmak sizi deşarj edecektir.

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8 Ekim Boğa burcu yorumu

Kendinizden taviz verdikçe çevrenizdeki kişiler sizi rahatlıkla yönetebilirler. Hayatınıza bir sınır çizmelisiniz. Öncelikle kendinizi düşünmeye başladığınızda işler yoluna girecektir.

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8 Ekim İkizler burcu yorumu

Finansal kaynaklarınızı değerlendirirken kendinize bir program belirleyip ilerlemelisiniz. Aksi takdirde büyük hayal kırıklıkları ile karşılaşabilirsiniz.

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8 Ekim Yengeç burcu yorumu

İç sesinizi dinlemek yerine gerçekleri kabullenerek hareket etmelisiniz. Güvendiğiniz kişilere dikkat etmeli ve çevrenize karşı bu kadar cömert olmamalısınız

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8 Ekim Aslan burcu yorumu

Sizin liderliğiniz ile hayırsever bir dostunuz bir arada güzel paylaşımlar yapmaktadır. Eğlence ve çalışma hayatınızı bir arada yürütüyorsunuz. Güdülerinizle hareket etmek sizleri yanıltabilir. Dikkatli olmalısınız.

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8 Ekim Başak burcu yorumu

Enerjiniz sayesinde arkadaş çevrenizdeki kişilerin gözleri üzerinizden hiç ayrılmıyor. Bu konuda dikkatli olmanızda yarar var. Çalışma alanınızdaki duygusal davranışlarınız bugün eleştirilebilir. Daha profesyonel bir bakış açısı takınmanız gerekebilir.

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8 Ekim Terazi burcu yorumu

Sektör seçimi ve fizibilite çalışmalarını titizlikle yürütmelisiniz. Yeni bir eğitim serüveninin kapıları sizler için aralanıyor olabilir. Hayallerinizin peşinden gitmek sizlere mutluluğun anahtarını gösterecektir.

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8 Ekim Akrep burcu yorumu

Bilginizi yeni keşifler için kullanmalı ve yeni yollar keşfetmelisiniz. Cesaretiniz sayesinde hayatınızda büyük değişimler yapabilirsiniz. Kendinize güvenin.

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8 Ekim Yay burcu yorumu

Yaşantınızda bitmesine izin vermediğiniz şeyler var ise bugün bitirip yeni bir başlangıç yapmak için çok uygun olabilir. Bilinçaltınız sizin düşüncelerinizden oluşur.

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8 Ekim Oğlak burcu yorumu

Çalışma arkadaşlarınız sizlerde ki bu olumlu değişimi mutlulukla karşılayacaktır. Sağlığınızı ihmal ediyorsanız kontrollerinizi aksatmadan devam ettirmelisiniz.

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8 Ekim Kova burcu yorumu

Bilginize başvuran kişi sayısı fazla olabilir. Güvenirliğiniz sosyal çevreniz tarafından onaylanmaktadır. Aşk ilişkinizde partneriniz tarafından sürpriz gelişmeler olabilir.

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8 Ekim Balık burcu yorumu

Bugün düşüncelerinizi ailenizle paylaşmanız için harika bir zaman. Duygularınız, düşünceleriniz, öncelikleriniz fedakarlıklarınız takdire şayan olsa da kendinizden ödün vermeniz sizlere olumsuz yansıyabilir.

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