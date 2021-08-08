Günlük Burç Yorumları: 8 Ağustos Pazar Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Sürprizlere hazır ol! Yeniay doğuyor.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Akşam 17:00 civarlarında bir yeniay gerçekleşiyor. Bir kaos içindeyken kendinize moral vermeyi ve anlayışlı davranmayı öğrenmeniz gerekiyor. Belki de kendinizi sevme fikrini çok saçma veya gizemli buluyorsunuz. Ancak hayat, insanın kendini sevmesiyle anlam kazanıyor.

Kendinizi sevmiyorsanız demek ki hayat oyununa dalmışken bir şekilde kendinizi atlamışsınızdır. Öncelikle kendinizi sevmelisiniz.

8 Ağustos Koç burcu yorumu

Sosyal çevrenizden kaçmak isterken dost diye nitelendirdiğiniz kişilerle dertleşmek isteyeceksiniz.

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8 Ağustos Boğa burcu yorumu

Uzun zamandır istediğiniz taşınma fikrini artık hayat geçirmiş hatta taşınma için son kontrolleri yaptığınız bir dönemde olabilirsiniz.

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8 Ağustos İkizler burcu yorumu

Geçmişe dair geride kalan konular tekrarlanıyor. İletişim kurmanızı gerektirecek sorunlar mecburiyetinizi artırıyor.

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8 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Kişisel ihtiyaçlarınız için maddi bütçenizde ayarlama yapacaksınız.

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8 Ağustos Aslan burcu yorumu

Kendinizle ilgili aldığınız kişisel kararları herkese açıklıyorsunuz. İlerlemek istediğiniz yönü belirleyeceksiniz.

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8 Ağustos Başak burcu yorumu

Yeni bir hayata başlama kararı alıyorsunuz. Geçmişi tamamen geride bırakmak için güç topladınız.

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8 Ağustos Terazi burcu yorumu

Sosyal arkadaşlıklarınızda değişime gidiyorsunuz. Artık çevrenizde az ve samimi insan isteyeceksiniz.

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8 Ağustos Akrep burcu yorumu

Aile ortamınızda söz sahibi olarak görüşlerinize başvurulacaktır. Düşünceleriniz her zaman dikkate alınıyor.

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8 Ağustos Yay burcu yorumu

Yeni kişiler ile tanışabilir, yeni bir sosyal çevreye giriş yapabilirsiniz.

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8 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Dostlarınız sayesinde sorunlarınızı çözüyorsunuz. Yardım talebiniz geri çevrilmiyor.

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8 Ağustos Kova burcu yorumu

Hissettiklerinizi samimi bir şekilde ifade ederken yeni ilişkinin de ilk adımını atmış olacaksınız.

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8 Ağustos Balık burcu yorumu

Hızlı hareket etmekten kaçınarak oluşabilecek yaralanmalara karşı dikkat olmalısınız.

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