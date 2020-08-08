Günlük Burç Yorumları: 8 Ağustos Cumartesi Günlük Burç Yorumları

8 Ağustos Koç burcu yorumu

İlişkilerde güven ve samimiyet bugün önem kazanıyor. Parasal anlamda zorlandığınız konularda sizi rahatlatacak çözümler içine ilerliyorsunuz. Duygusal konularda ihtiyacınız olan sevgiyi veya aşkı yakalamaya çalıştığınız bir günde olabilirsiniz. Acele kararlar içinde olmamalısınız.

8 Ağustos Boğa burcu yorumu

İş çevrenizden yeni teklifler alabileceğiniz, terfi ya da yeni girişimler içerisinde olacağınız bir gündesiniz. Kendi girişimlerinizle önemli bir başarıya adım atabilirsiniz. Yeni tanışmalar sizlere önemli ticari projelerin kapılarını açabilir. Ortaklık ilişkilerinizin önem kazanacağı bir gün geneli içindesiniz.

8 Ağustos İkizler burcu yorumu

Hayatınızla ilgili yeni kararlar almaktan çekinmeyeceksiniz. Aşk ve ilişkiler adına artık yeni anlayış biçimleri belirleyeceksiniz. Maddi konularınızla ilgili denge yaratma zamanı geldi. Borçlar ve alacaklara yeni çözümler getirmek isteyebilirsiniz. Ödenmemiş borçlar bugün hukuki sorunlara yol açabilir.

8 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Özel yaşantınızla ilgili beklentileriniz bugün karşılanmayabilir. İş hayatınızda bugün daha fazla eksik kalan işlerinize odaklanın. Çalışma arkadaşlarınızla aranızda geçmişte yaşamış olduğunuz sorunların tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir.

8 Ağustos Aslan burcu yorumu

Aşk ve sevgi ilişkilerinde ihtiyacınız olan tek şeyin kaybettiğiniz güven duygusunu yeniden kazanmak olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bugün bu duyguyu kazanmak sizin elinizde olabilir. Hayatınız için yeni bir başlangıç içine girebilirsiniz. Çevrenizden gelen destekler ile işleriniz daha da kolaylayacaktır.

8 Ağustos Başak burcu yorumu

Bugün her konuda adaletli olmak ya da haksızlıklara karşı fazlasıyla sesinizi çıkartmak niyetinde olabilirsiniz. Finansal konularda ise olaylar beklemediğiniz yönde gelişebilir. Finansal konularda beklentilerinizi karşılayacak projelerin olumlu sonuçlarını alabilirsiniz.

8 Ağustos Terazi burcu yorumu

Hızlı gelişmeler veya beklenmedik durumlar bugün farklı seçenekler bulmayı ya da özgün çözümler üretmeyi gerektirebilir. Bunun için yaptıklarınızdan emin olmayı seçmelisiniz. Gelecekle ilgili fikirlerinizi oluştururken kararsız kalabilirsiniz. Neyin ne getireceğini tam olarak kestiremeyebilirsiniz.

8 Ağustos Akrep burcu yorumu

Sosyal yaşamınız açısından ya da özel ilişkileriniz anlamında keyifli bir gündesiniz. Gerçekçi olmayan vaatlere bağlı alışveriş ve harcamalardan kaçınmanızda fayda var. İlişkilerinizde karşı tarafın sizin için vereceği ani kararlar sizleri de dönüşü olmayan sözler sarf etmeye itekleyebilir.

8 Ağustos Yay burcu yorumu

Bazı problem veya konuların büyümeden çözülmesi stresinizi azaltabilir. Hukuki problemlerinizi ciddiyetle ele alacağınız bir gün. Beklentilerinizi karşılayacak enerjik ve aşk dolu bir gün sizleri bekliyor. Eğlenceye ve hobilerinize vakit ayırmak size iyi gelecektir. Kendinizi sevin, çevrenizi sevin, hayatınız sevin.

8 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Ani hareketlerden veya kararlardan kaçınmalısınız. Kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak işlere yönelmenizde fayda var. Parasal konularda önemli bir başarı sizi bugün bekliyor. Eş ve partnerle aranızda var olan soğukluğu ve mesafeyi aşıyor olabilirsiniz. Hissettikleriniz tam olarak size doğru yolu gösteriyor olacaktır.

8 Ağustos Kova burcu yorumu

Bugün tutkularınız ve egolarınız partnerinizin hayata bakış açısıyla çakışabilir. Bu yüzden empati yeteneğinizi daha fazla kullanmanız ve karşınızdaki kişiyi çok iyi dinlemeniz gereken bir gündesiniz. Aşk hayatınızın sizi oldukça mutlu edeceği güzel bir zaman dilimi. Kendinizi ortaya koyacağınız ve hiç ummadığınız sevgi sözcüklerini duyacağınız özel bir gün olabilir.

8 Ağustos Balık burcu yorumu

Yeni aşk hikayeleri gündemde olabilir. İş hayatınıza yansıyan bu motivasyon çevrenizden hemen fark edilebilir. Kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. İsteklerinizi başlatırken ve kararlarınızı alırken daha hızlı ve pratik çözümler ile hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Maddi anlamda yanılgılara açık bir gündesiniz.