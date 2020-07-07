Günlük Burç Yorumları: 7 Temmuz Salı Günlük Burç Yorumları

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Bugün içinizden pek bir şey yapmak gelmeyebilir. Gün içinde uygun bir saat aralığında kendinize izin verin ve kendiniz için bir şeyler yapın. Kimseyle aranızda bir gerilim yaratmayın.

7 Temmuz Koç burcu yorumu

Düşünsel anlamda bazı değişimlere açık olmaya başlayacağınız bir zaman dilimi. Siyah gözlüklerini gözünden çıkartma zamanı. Karamsarlığı bırakmanız gereken ve moralinizi yükseltmeniz gereken bir gündesiniz.

7 Temmuz Boğa burcu yorumu

Hem ilişkileriniz hem de kariyeriniz adına kazanacağınız önemli görevler önünüze gelebilir. Nasıl yapacağınızı sorgulamak ya da ne yapmanız gerektiğine dair şüpheye düşmek yerine harekete geçmelisiniz.

7 Temmuz İkizler burcu yorumu

Seyahatler veya eğitiminiz ile ilgili konuların gündeminize ansızın oturması söz konusu olabilir. İlişkilerinizde ısrarcı davranmak yerine daha sabırlı olmaya doğru kendinizi motive etmelisiniz. Şartlanmaların arttıkça hürriyetin azalır.

7 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

7 Temmuz Yengeç burcu yorumu

İş çevrenizde yeni teklifler alabileceğiniz, terfi ya da yeni girişimler içerisinde olacağınız, yönetici figürleriyle önemli görüşmeler yapabileceğiniz bir gün. Yeni bir hedefi hayata geçirebilirsiniz.

7 Temmuz Aslan burcu yorumu

Otorite figürleri ile yapacağınız görüşmeler mantıklı ve eleştiriden uzak olmalıdır. Suçlayıcı olmayın. Haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız bunu öfkeden uzak ifade etmelisiniz.

7 Temmuz Başak burcu yorumu

Çevrenizdeki insanları etkileyebileceğiniz kendinizi doğru ifade edebileceğiniz ve idealleriniz adına karşınıza güzel fırsatların çıkabileceğini öngörebiliriz.

7 Temmuz Terazi burcu yorumu

Kariyeriniz adına önemli roller üstleneceğiniz, dengelerin sizin adınıza değişim gösterebileceği bir gün içinde olabilirsiniz. Planlarınızı iyi yapmalısınız. Bazı şeyler değişmek zorunda kalabilir.

7 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

7 Temmuz Akrep burcu yorumu

Sosyal zirvenin en tepesinde olacağınız bir anı deneyimleyeceksiniz. Işığınız ve faydanız herkese işleyecektir. Mümkün oldukça özgüveninizi toparlayın ve kariyerinizdeki yeni başlangıçlara hazırlıklı olun.

7 Temmuz Yay burcu yorumu

Hedefleriniz ya da eğitiminiz ile ilgili bazı kararlar alabilirsiniz. Geleceğe yönelik kendinizde eksik hissettiğiniz konuların üzerine ilerlemek için ideal bir gündesiniz. İlişkilerde ne istediğinizi fark edip, net bir tavır belirlemelisiniz.

7 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Kendi içinizde problem yaptığınız bazı konuları partnerinizle konuşmayı tercih etmelisiniz. Aşırı kuşkucu tavrınız size hata yaptırabilir. Haklıyken haksız duruma düşmeyin. Zorluklar karşısında azminizi, inancınızı yitirmeyin.

7 Temmuz Kova burcu yorumu

Karamsarlık yaşamak yerine kendinizi keşfetmeyi tercih etmelisiniz. Sanatsal konulara yönelmek size iyi gelebilir. Korkularınızın üzerine gitmelisiniz. Herhangi bir nedenle kendisine kırıldığınız, darıldığınız insanların iyi yönlerini görmezlikten gelmeyin.

7 Temmuz Balık burcu yorumu

Her ayrıntıyı görebilen ve sezgilerinizin ön plana çıktığı bir gün. Gerçekçi ve mantıklı olmak isterken sezgilerinizden asla şüphe etmeyin. Karamsarlığı bırakın, acısıyla tatlısıyla gerçek hayata dönün. Mücadeleyi, direnmeyi, sevgiyi ve yaşamayı seçin.