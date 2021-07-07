Günlük Burç Yorumları: 7 Temmuz Çarşamba Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Mutluluk içinde!



Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Bugün kendinizi olaylara adapte ederek başladığınız bir konuyu sonuçlandırma gücü bulabilir ve emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Eğlenceli temalar ve arkadaşlıklar gündeminizde olup güzel bir zaman dilimi geçirebilirsiniz.



Venüs’ün Aslan’a geçmesiyle ilişkiler de ve duygusal konularda şaşalı günler başlıyor. Tadını çıkarın.

7 Temmuz Koç burcu yorumu

Ticari faaliyetlerinizi büyütmek için harekete geçiyorsunuz. Bu süreçte karar alırken iki kere düşünmeli ve dürtüsel olmaktan biraz kaçınmalısınız.

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7 Temmuz Boğa burcu yorumu

İlişkinizde dönüm noktasında olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz.

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7 Temmuz İkizler burcu yorumu

Duygularınız yüksek olması sizi hareket ederken daha da özgür kılabilir.

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7 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Yeni bir projeye başlamak ve son adımları yerine getirmek için yoğun bir şekilde koşturuyor olabilirsiniz.

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7 Temmuz Aslan burcu yorumu

Bugün yeni arkadaş grupları içerisine girebilir ve kendinize yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz.

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7 Temmuz Başak burcu yorumu

İçinizde taşıdığınız konuları artık ailenizle paylaşmak isteyebilirsiniz.

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7 Temmuz Terazi burcu yorumu

Yeni bir eğitim alanında kendinizi geliştirmek isteyeceksiniz. Bu gelişme arzusu sizi hareketli kılabilir.

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7 Temmuz Akrep burcu yorumu

İnsanların sizi kışkırtmalarına izin vermemeli ve onların istediği duruma düşmemelisiniz.

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7 Temmuz Yay burcu yorumu

Geçmiş ve gelecek arasında kalmanız ticaret faaliyetlerinizde dönemsel değişiklik yapmanıza neden olabilir.

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7 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Verimli olmak için yine kendinizden ödün verdiğiniz bir süreçtesiniz. Sadece kariyer hayatı içinde olmanız sizleri tek taraflı bir yaşama hazırlar.

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7 Temmuz Kova burcu yorumu

Kontrol etmeye çalıştığınız duygularınızı tamamen frenlemek sizi bunalıma sokabilir, kendinize bunu yapmayın.

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7 Temmuz Balık burcu yorumu

Korkularınızın sizi yalnızlığa itmesine izin vermemeli ve onları yöneten siz olmalısınız.

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