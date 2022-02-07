Günlük Burç Yorumları: 7 Şubat 2022 Pazartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Sakin kalan kazanır!

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Hayattaki en büyük marifet söyleyeceklerini en doğru zamanda söylemektir. Bugün cümlelerini ölç tart. Duymaktan hoşlanmayacağın cümleleri başkası için kurma. Ay-Uranüs kavuşumu, sürpriz ve anlık gelişmeleri önünüze getirebilir. Mümkün oldukça olaylar karşısında daha sakin ve nazik olmayı seçin. Mali durumunuzu daha iyi hale getirin Profesyonel yaşamınızda tatmin olmuş hissedin.Her fırsatı yakalamak için nerede, ne zaman ve ne yapılması gerektiğini iyi analiz edin. Gökyüzünüzde geçişlerin ne kadar önemli olduğunun farkına varın.Yeni ilişkiler bulun ve insanlarla güçlü bağlar kurun.Bir plan yapıp geleceğinizi düzenlemenin ve hedeflerinizi belirlemenin zamanı geldi! Profesyonel, finansal ve kişisel noktada sizi tatmin etmeyen her şeyden uzaklaşın.

Günün Motivasyon Sözü: “Hayat görüşünüzü geçmiş deneyimlerle asla sınırlandırmayın.” Ernest S. Holmes

7 Şubat Koç burcu yorumu

Partnerinizle finansal konularda gerginlik yaşayabilirsiniz.

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7 Şubat Boğa burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlamak için içsel güveninizi tamamlıyorsunuz.

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7 Şubat İkizler burcu yorumu

Bugün kendinizi baskılanmış hissedebilirsiniz.

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7 Şubat Yengeç burcu yorumu

İlişkinizde bazı sorunları aştığınız için kendinizi ödüllendirmek isteyeceksiniz.

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7 Şubat Aslan burcu yorumu

Kariyer alanınızda duygusal değişimler yaşamak istiyorsunuz.

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7 Şubat Başak burcu yorumu

İş değişikliği kararınızı duygusal olarak aldığınızı fark ediyorsunuz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

7 Şubat Terazi burcu yorumu

Depresyondan çıkmak için alışveriş yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

7 Şubat Akrep burcu yorumu

İlişkinizde kıskançlık seviyenizde artış olabilir.

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7 Şubat Yay burcu yorumu

Çalışma hayatınızda ilerleme yönünüze engeller konulduğunu fark ediyorsunuz.

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7 Şubat Oğlak burcu yorumu

Çocuklarınız ile vakit geçireceksiniz.

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7 Şubat Kova burcu yorumu

Sevdiğiniz dostlarınızın sorunları ile ilgileneceksiniz.

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7 Şubat Balık burcu yorumu

Düşüncelerinizi konuşmak yerine içinize atabileceğiniz bir gün.

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