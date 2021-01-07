Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Perşembe Günlük Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Mars Boğa burcuna geçiyor. İnisiyatif alma zamanı!

Öğle saatlerine kadar boşlukta olan Ay, 12.53’te Akrep burcuna geçiyor. Bugün aynı zamanda Mars gezegeni uzun bir aradan sonra Boğa burcuna geçiş yapıyor ve Ay ile karşıtlık gerçekleştiriyor. Maddi yönde harcamaların planladığından daha fazla olabileceği bir gün yaşayabilirsin. Aniden ortaya çıkan borçlar seni zorlasa da karşına çıkan fırsatlar bunları tolere edecek şekilde olacaktır. Hızlı ve öfkeli kararlar vermekten kesinlikle kaçınman gereken bir gündesin.

7 Ocak Koç burcu yorumu

Düşüncelerinizi hayata geçirmekte zorlanabileceğiniz bir gün olabilir. Bazı isteklerinizin gerçeklikle örtüşmüyor olması harekete geçmenizde olumsuz etkilere sahip olabilir.

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7 Ocak Boğa burcu yorumu

Ortaklarınız ile duygusal kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Yeni sözleşmeler, yeni ticari işleriniz de seçenekleri belirlemekte zorlanıyor olabilirsiniz.

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7 Ocak İkizler burcu yorumu

Partnerinize sizlerle ilgilenmediği için dert yanabileceğiniz bir gün. Haklı olabilirsiniz fakat partnerinizin çalışma yoğunluğuna da saygı duymayı ihmal etmemelisiniz.

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7 Ocak Yengeç burcu yorumu

Yara aldığınız duygularınızın tedavisi için çaba harcayabilirsiniz. Üzüntülerinizin kaynağı ne olursa olsun hak etmeyenler için döktüğünüz göz yaşı artık dinecektir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

7 Ocak Aslan burcu yorumu

Yakın çevreniz iletişiminizi eleştirebilir. Geçmiş konularda tekrar üzerinize gelebilirler.

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7 Ocak Başak burcu yorumu

Miras, hukuksal konularınız veya partnerinizle parasal durumlarınız gündeminizde olabilir. Öfkeli davranışlarla konuyu çözemeyeceğinizin farkına varmalısınız.

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7 Ocak Terazi burcu yorumu

Kavgalarınızı kendinizle yaptığınız sürece bir yol kat edemezsiniz. Hayır diyebilmeyi öğrenmeniz gerekecektir.

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7 Ocak Akrep burcu yorumu

Bilinçaltınızın uyarılarını dikkate almalısınız. Geçmişi bırakmalı ve önünüze bakmalısınız. Yaşam kısa ve sadece mutlu olmayı gerektiriyor.

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7 Ocak Yay burcu yorumu

Sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizde bazı problemleri çözmek zorunda kalabilirsiniz. Bu tür tuzaklara gelmemelisiniz. Bazı konularda başarılarınız kıskanılıyor olabilir.

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7 Ocak Oğlak burcu yorumu

Ailenizle ya da sevdiklerinizle aranıza mesafe koyma isteğiniz sizleri iyice yalnızlaştıracaktır. Kendinizden uzak tutarak insanları cezalandırmanız doğru bir yaklaşım olmayacaktır.

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7 Ocak Kova burcu yorumu

Uzaklara gitme isteği gün içerisinde sizleri oldukça etkileyebilir. Yoğunluklarınız içerisinde şansınız olmasa da gelecek planlamanız içerisinde ilk sırayı alabilir.

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7 Ocak Balık burcu yorumu

Finansal yatırım seçeneklerinizde kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Doğru tercihleri yapmak için belki de bir uzman desteğine ihtiyacınız olabilir.

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