Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak 2022 Cuma Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Açık bir yürek, açık bir zihindir.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Bugünkü ilişkilerin çok önemli olabilir.

Kimseyle tartışma ve kimsenin fikrini eleştirme. Öğleden sonra Ay ile Neptün kavuşacak. Ufkunu genişletmek için heyecan verici bir plan hakkında düşünmeye başlayabilirsin.Kafanızı karıştıran olay ve durumlardan uzak durun.Şartlara uyum sağlamak, ilkel benliğimizin en derin korkularıyla yüzleşmek, hayatta kalma içgüdümüz ve nasıl savaştığımız bugün kendimize sorduğumuz sorular olacak.Değer yargılarımız ve önceliklerimiz değişirken kimin nerde kısmeti var bilemeyiz.Gücünüz kendinizde olduğunuzu hatırlayın. Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz. Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.

Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şuan varolan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz.9 Ocak sonrası önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor.Bunu farkedin ve değerlendirin.

Günün Motivasyon Sözü: “Hayat, bir alışkanlıklar koleksiyonudur.” Ida Tarbell

7 Ocak Koç burcu yorumu

Gördüğünüz bazı rüyalar sizde tuhaf duygular yaratmış olabilir.

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7 Ocak Boğa burcu yorumu

Güvendiğiniz arkadaşlarınız tarafından yüzüstü bırakılacağınızı düşünebilirsiniz.

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7 Ocak İkizler burcu yorumu

İş alanınızda projeleriniz için beklediğiniz olumlu geri dönüşü alamayabilirsiniz.

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7 Ocak Yengeç burcu yorumu

Tanımadığınız yabancı kişilerden destek göreceksiniz.

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7 Ocak Aslan burcu yorumu

Miras gelirlerinizi değerlendirirken doğru seçimler yapmaya dikkat etmelisiniz.

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7 Ocak Başak burcu yorumu

İlişkinizde öğrendiğiniz gerçekler sizleri daha güçlendirdi.

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7 Ocak Terazi burcu yorumu

Günlük ihtiyaçlarınız doğrultusunda duygusal hareket edeceksiniz.



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7 Ocak Akrep burcu yorumu

Çocuklarınız, aileniz ya da yakın çevreniz ile ilgili konular gündeminiz olabilir.

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7 Ocak Yay burcu yorumu

Geçmiş bir konunun gerçekliği bugün ortaya çıkıyor.

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7 Ocak Oğlak burcu yorumu

Ticari ya da eğitim faaliyetleriniz de planlama hatası yaptığınızı fark ediyorsunuz.

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7 Ocak Kova burcu yorumu

Kendinize duygusal güven alanı oluşturmak için harekete geçeceksiniz.

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7 Ocak Balık burcu yorumu

Gelecek planlarınızda yön değişimine gidiyorsunuz.

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