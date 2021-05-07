Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs Cuma Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Hızınızı dengenizi bulmak için kullanın.

Ay, Balık burcunda ilerliyor ve saat 15.00’te Koç burcuna geçiyor. Bugün yapmak istediğiniz işlerde çok aceleci olmamaya gayret edin. İlişkilerde yaşadığınız haksızlıklar sizi duygusal anlamda üzse de dengeli bir ruh hali içinde olursanız kazanan siz olursunuz. Beklediniz ve artık buna değer sonuçlar görmek istiyorsunuz. Ama yapacağınız ya da yapmayacağınız en ufak bir şey sizi bu sonuçtan daha da uzaklaştırabilir. Önce düşünmeli, neyi neden yaşadığınızı net bir şekilde anlamalısınız. Nasıl bir durumun içinde olduğunuzu, bunun artı ve eksileri iyi bilirseniz farklı bir pusulaya ihtiyacınız olmayacaktır. İlla bir yerde hız yapmanız gerekiyorsa bunu kendinizi toplamak ve dengede kalabilmek için yapın.

7 Mayıs Koç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda düşüncelerinizi somut verilere aktarmaya çalışırken, gerçeklerin eldeki verilerle uyuşmadığını fark ediyorsunuz.

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7 Mayıs Boğa burcu yorumu

Hayallerinizi hayata geçirmek için girişimde bulunabilirsiniz. Yeni projelere adım atarken güvendiğiniz kişilerle yola çıkıyorsunuz.

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7 Mayıs İkizler burcu yorumu

Kariyer hedeflerinizde ayağınızın yere basmadığını fark ediyorsunuz. Gerçekler sizi yanıltsa da kısa sürede toparlanacaksınız.

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7 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Gitmek ve kalmak arasında ikilem yaşıyorsunuz. Hayalleriniz gerçekleştirmek için adım atmadan önce somut olarak çevreyi incelemelisiniz.

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7 Mayıs Aslan burcu yorumu

Maddi kaynaklarınızı değerlendirirken duygusal davranıyorsunuz. Titiz davranışlarınızdan ödün vermemelisiniz.

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7 Mayıs Başak burcu yorumu

Yer değişiklikleri düşünebilirsiniz. Beklentileriniz gerçekleşmeden bu fikre kapılmak size hata yaptırabilir.

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7 Mayıs Terazi burcu yorumu

Yeni bir ticari anlaşmaya yakın olabilirsiniz. Kararlarınızı neticelendirmeden önce son ana kadar düşünmelisiniz.

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7 Mayıs Akrep burcu yorumu

Hobilerinizi yaratıcılığınızla süslüyorsunuz. Yeteneklerinizi ortaya dökerken yeni bir teklifle karşılaşabilirsiniz.

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7 Mayıs Yay burcu yorumu

Günlük rutinlerinizle ilgili bazı küçük sorunları çözüme kavuşturmak için destek alıyorsunuz. Üstesinden gelemediğiniz her konuda dostlarınız yanında olacaktır.

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7 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Gerçek olduğunu düşündüğünüz bilgilerin gerçekliğini yitirmesi sizi hayal kırıklığına sevk edebilir. Bilgi alışverişi ve işbirliği halinde olduğunuz kişileri sorgulayarak yeniden değerlendirme yapabilirsiniz.

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7 Mayıs Kova burcu yorumu

Sahip oldukları ile sizin değerinizi ölçmek isteyenlere en güzeli cevabı veriyorsunuz. Onları hayal aleminden uyandırmanız soğuk duş etkisi yaratabilir.

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7 Mayıs Balık burcu yorumu

Gerçeklerin canınızı acıtması kendinizi kötü hissettirecektir. Neden ararken kendinizi hırpalamamalısınız.

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