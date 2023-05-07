Günlük Burç Yorumları: 7 Mayıs 2023 Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Neyi hayal edersen onu yaratırsın.

Ay, Yay burcunda ilerliyor. Saat 17.25’te Venüs, Yengeç burcuna geçiyor. Zorlanırsan potansiyelin ortaya çıkar. Kendine bunu hatırlat. Hayat seni zorlamazsa başka yönleri bulamazsın. Yaşadığın zorlukları dönüştürmek sana bağlı. Bundan şikâyetçi olmak ya da bu duruma seni birileri sürüklemiş gibi davranmak yerine yeni yollar düşün. Düşünmeye değer...

Motivasyon Sözü: “Bir insan yaşayacaksa, beden, ruh, zihin, kalp, ruh, hepsi canlı olmalıdır.” Thomas Merton

7 Mayıs Koç burcu yorumu

Bulunduğunuz alanda mutlu olabilirsiniz ancak bunu geliştirmek ve ileriye taşımak için de çaba göstermelisiniz.

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7 Mayıs Boğa burcu yorumu

Güvende ve rahat hissettiğiniz alanları tercih edebilirsiniz.

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7 Mayıs İkizler burcu yorumu

Parasal konularda geçmişte yaşadıklarınızdan dersler çıkarabilirsiniz.

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7 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Eski olan her şeye veda etmek hayatınızda yeni gündemlere yer açabilir.

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7 Mayıs Aslan burcu yorumu

İlişkileriniz, kadın figürlerle yaşadığınız sorunlarınızdan sıyrılmalısınız.

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7 Mayıs Başak burcu yorumu

Güvenli bir arkadaş çevresi kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayabilir.

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7 Mayıs Terazi burcu yorumu

İş hayatınızda yeni kazanımlar elde etmek isteyebilirsiniz.



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7 Mayıs Akrep burcu yorumu

Daha önce gittiğiniz yerlere yeni bir bakış açısıyla gitmek, buradaki deneyimlerinizi bugüne uyarlamak isteyebilirsiniz.

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7 Mayıs Yay burcu yorumu

Durgun hissetmekten besleniyor olabilirsiniz.

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7 Mayıs Oğlak burcu yorumu



İkili ilişkiler konusunda daha sıcak ve daha iyi hissedebilirsiniz.

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7 Mayıs Kova burcu yorumu

Gündelik yaşamınızı nasıl bir düzene koyduğunuzla ilgilenebilirsiniz.

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7 Mayıs Balık burcu yorumu

Duygusal açıdan yoğun hisleriniz olabilir.

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