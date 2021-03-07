Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Pazar Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Süreç odaklı olun, sonuç odaklı değil.

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Düş kırıklığının üstesinden gelmenin tek kuralı, duygusal bozgunların planlı bir çalışmayla değişikliğe uğramasıdır. Bugün bir hayal kırıklığına uğradıysanız bu değişikliğe gitmek için bir fırsattır. Hayal kurmak zor ya da kötü değildir. Asıl zor ve kötü olan, bu hayalin gerçekleşmesi için bir zeminin olmamasıdır. Bu da her zaman sizin kontrolünüzde gelişmiyor maalesef. Siz yaşananları kontrol edemediğinizde, yaşananlar da sizi kontrol etmemelidir. Bir noktada hakimiyetinizi kurmalı ve neler yapmanız gerektiğine odaklanmalısınız.

7 Mart Koç burcu yorumu

Duygularınıza söz geçiremiyor iseniz dostlarınızın tavsiyesi size rehber olabilir. Ama bu süreçte kimden tavsiye alacağınıza da dikkat etmelisiniz.

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7 Mart Boğa burcu yorumu

Gerçeklerden uzaklaşmanız ilerde hayal kırıklığına yol açabilir. Konfor alanınızı somut adımlarla inşa etmelisiniz.

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7 Mart İkizler burcu yorumu

Fazla zaman kaybetmeden bunların üzerine gidin ve hata payını en aza indirin. Bu yeni bir şeyler öğrenmek için bir fırsat olabilir.

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7 Mart Yengeç burcu yorumu

Canınızı sıkan konuyu paylaşmak belirsizliği kaldıracağı gibi başka sorunların ortaya çıkmasını da engelleyecektir.

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7 Mart Aslan burcu yorumu

Kelimeleri seçerken daha dikkatli olmalı, bulunduğunuz ortamı ve muhataplarınızı düşünmelisiniz. Ani tepkileriniz yanlış anlaşılabilir

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7 Mart Başak burcu yorumu

Ani bir taşınma kararı alabilirsiniz. Sıkıldığınızı ve artık nefes almak istediğinizi ailenize ileterek yalnız yaşama isteğinizi dile getirebilirsiniz.

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7 Mart Terazi burcu yorumu

Yeni bir eğitim almak isteyebilirsiniz. Her zaman gönülden istediğiniz bölümü seçmek isterken şartların da olgunlaşması gerçekleşme olasılığını artıracaktır.

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7 Mart Akrep burcu yorumu

Kardeşleriniz ile aranıza koyduğunuz mesafeyi kaldırmak isteyebilirsiniz. Özleminiz gittikçe artıyor ve hasretliği bitirmek için harekete geçiyorsunuz.

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7 Mart Yay burcu yorumu

Özgüven eksikliği yaşayabilirsiniz. Hatayı yalnızca kendinizde görmeniz enerjinizi düşürerek kendinizi değersiz hissetmenize yol açabilir.

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7 Mart Oğlak burcu yorumu

Yeni bir başlangıç yapmak için karar aşamasında olabilirsiniz. Harekete geçmek veya geçmemek ikileminde olsanız da hedeflerinizde kararlısınız.

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7 Mart Kova burcu yorumu

Zamanı kendinize ayırarak hareketsiz bir gün geçirmek isteyebilirsiniz. Yorgunluğunuzu atamıyor oluşunuz fiziksel ve ruhsal olarak daha fazla yıpranmanıza yol açıyor olabilir.

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7 Mart Balık burcu yorumu

Yeni bir hedefe odaklanırken ailenize planlarınızı açmak isteyebilirsiniz. Desteklerini istemeden önce şartlarınızı iyi tartmalısınız.

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