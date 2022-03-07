Günlük Burç Yorumları: 7 Mart 2022 Pazartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Büyük süprizlere hazır olun.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Eğer bir şeyi gerçekten istemiyorsan “Hayır!” de! Hayatını başkalarının doğrularıyla veya yanlışlarıyla yönetmeye kalkma! Harikalar yaratmak istiyorsan önceliğin kendin olsun! Bugün iş hayatınızda bazı gerçeklerle yüzleşebilir ve yeni kararlar vermek zorunda kalabilirsiniz.Parasal konularda yeni başlangıçlara hazır olun.Kendinizi çok fazla yönsüz hissediyorsanız bu durum size tedirginlik vermesin. Kendi iç dünyanızda bazı sorunları hallediyorsunuz.

7 Mart Koç burcu yorumu

Üstlerinizle toplantı yaparken üzerinize gelmek isteyen erkek yöneticileriniz olacaktır.

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7 Mart Boğa burcu yorumu

Gizli duygular aşikar oluyor.

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7 Mart İkizler burcu yorumu

İş hayatınızda ya da yardım etmeye çalıştığınız insanlar içerisinde üstünlük sağlamaya çalışan bazı kişilerle sorunlar yaşayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

7 Mart Yengeç burcu yorumu

Partneriniz iş yerinizde sizlere sürpriz yapabilir.

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7 Mart Aslan burcu yorumu

Eğer yükseköğreniminize devam ediyorsanız bugün bu konularla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

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7 Mart Başak burcu yorumu

Eşinize çocuk sahibi olmak istediğinizi söylüyorsunuz.

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7 Mart Terazi burcu yorumu

Ortaklı çalıştığınız ekipler arasında koordinasyonu sağlamak da zorluk yaşıyorsunuz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

7 Mart Akrep burcu yorumu

Çalışma ortamınız da günlük düzeni bozan kişileri sert bir dille uyaracaksınız.

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7 Mart Yay burcu yorumu

Ticari hayatınızı paylaşırken ticari sırlarınızı kendinize saklamalısınız.

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7 Mart Oğlak burcu yorumu

Ailenizin erkek üyeleriyle aranızda gergin diyaloglar olabilir.

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7 Mart Kova burcu yorumu

Çevreniz genişliyor. Dostluklarınız sayesinde yeni kişilerle iletişime geçiyorsunuz.

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7 Mart Balık burcu yorumu

Duygusal olarak güven duyduğunuz kişilere karşı hayal kırıklıkları oluşabilir.

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