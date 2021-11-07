Günlük Burç Yorumları:7 Kasım Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 7 Kasım'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 7 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 7 Kasım Pazar günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 7 Kasım Pazar günlük burç yorumlarınız..."
Kırgınlıklarınızı konuşmayın.
Ay yay burcunda ilerliyor. Kendi içinizde çözemediğinizi düşündüğünüz problemleri partnerle konuşmak isteyebilirsiniz. Duygusal bir ağırlık içinde olabilirsiniz. Kendinizi bunaltmayın. Eğitim, yurtdışı ya da ticari faaliyetleriniz ile ilgilenebilirsiniz. Seyahat planınız varsa bugün bunlarla ilgili görüşmeler ya da kararlar vermek iyi olabilir. Sizi inciten konularda konuşmak yerine kendinize yeni bir yol belirleyin. Duygularımıza yenilmemeye özen göstereceğiz. Bir gün gelecek kalp kıranların kalbi kırılacak, yarı yolda bırakanlar yarım kalacak, hiç kimsenin ne ahı ne duası yerde kalmayacak, herkes hakkettiğini yaşar. İlahi sisteme güvenin.
7 Kasım Koç burcu yorumu
Özgürlük arıyorsunuz. Yeni bir iş fikri kafanızda olabilir.
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7 Kasım Boğa burcu yorumu
İlahi güvence sayesinde endişelerinizi yeniyorsunuz.
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7 Kasım İkizler burcu yorumu
İkili ilişkilerinizde duygusal davranışlar sergiliyorsunuz.
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7 Kasım Yengeç burcu yorumu
Günlük işlerinizi tamamlamak istemeyebilirsiniz.
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7 Kasım Aslan burcu yorumu
Dış dünyaya kendinizi optimist olarak tanıtıyorsunuz.
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7 Kasım Başak burcu yorumu
Aile büyüklerinize karşı duygusal kırgınlık hissediyor olabilirsiniz.
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7 Kasım Terazi burcu yorumu
İletişiminizde sahiplenme duygusu ön planda olacaktır.
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7 Kasım Akrep burcu yorumu
Maddi özgürlük istiyorsunuz. Gelecek kaygısı sizleri duygusallığa itiyor.
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7 Kasım Yay burcu yorumu
Kişisel bir başlangıç ile güne başlıyorsunuz.
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7 Kasım Oğlak burcu yorumu
Duygularınızı paylaşmak istemeyerek çevrenizden ve en çok kendinizden kaçmak isteyeceksiniz.
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7 Kasım Kova burcu yorumu
Sosyal olmak için arkadaşlarınızla görüşmek isteyeceksiniz.
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7 Kasım Balık burcu yorumu
Sosyal olarak ön plana çıkmak isteyeceksiniz.