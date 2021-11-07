MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Astroloji Haberleri Astro Gündem Haberleri Günlük Burç Yorumları:7 Kasım Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
GeriAstro Gündem Günlük Burç Yorumları:7 Kasım Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Astroloji >Astro Gündem>Günlük Burç Yorumları:7 Kasım Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları
Astro Gündem

Günlük Burç Yorumları:7 Kasım Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Günlük Burç Yorumları:7 Kasım Pazar Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 7 Kasım'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 7 Kasım günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 7 Kasım Pazar günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte 7 Kasım Pazar günlük burç yorumlarınız..."

Kırgınlıklarınızı konuşmayın.

Ay yay burcunda ilerliyor. Kendi içinizde çözemediğinizi düşündüğünüz problemleri partnerle konuşmak isteyebilirsiniz. Duygusal bir ağırlık içinde olabilirsiniz. Kendinizi bunaltmayın. Eğitim, yurtdışı ya da ticari faaliyetleriniz ile ilgilenebilirsiniz. Seyahat planınız varsa bugün bunlarla ilgili görüşmeler ya da kararlar vermek iyi olabilir. Sizi inciten konularda konuşmak yerine kendinize yeni bir yol belirleyin. Duygularımıza yenilmemeye özen göstereceğiz. Bir gün gelecek kalp kıranların kalbi kırılacak, yarı yolda bırakanlar yarım kalacak, hiç kimsenin ne ahı ne duası yerde kalmayacak, herkes hakkettiğini yaşar. İlahi sisteme güvenin.

7 Kasım Koç burcu yorumu

Özgürlük arıyorsunuz. Yeni bir iş fikri kafanızda olabilir.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

7 Kasım Boğa burcu yorumu

İlahi güvence sayesinde endişelerinizi yeniyorsunuz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

7 Kasım İkizler burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusal davranışlar sergiliyorsunuz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

7 Kasım Yengeç burcu yorumu

Günlük işlerinizi tamamlamak istemeyebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

7 Kasım Aslan burcu yorumu

Dış dünyaya kendinizi optimist olarak tanıtıyorsunuz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

7 Kasım Başak burcu yorumu

Aile büyüklerinize karşı duygusal kırgınlık hissediyor olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

7 Kasım Terazi burcu yorumu

İletişiminizde sahiplenme duygusu ön planda olacaktır.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

7 Kasım Akrep burcu yorumu

Maddi özgürlük istiyorsunuz. Gelecek kaygısı sizleri duygusallığa itiyor.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

7 Kasım Yay burcu yorumu

Kişisel bir başlangıç ile güne başlıyorsunuz.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

7 Kasım Oğlak burcu yorumu

Duygularınızı paylaşmak istemeyerek çevrenizden ve en çok kendinizden kaçmak isteyeceksiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

7 Kasım Kova burcu yorumu

Sosyal olmak için arkadaşlarınızla görüşmek isteyeceksiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

7 Kasım Balık burcu yorumu

Sosyal olarak ön plana çıkmak isteyeceksiniz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi