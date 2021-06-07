Günlük Burç Yorumları: 7 Haziran Pazartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Hayata sağlam basın!

Ay, Boğa burcunda ilerliyor. Bugün kararlı olduğunuz konularda daha sağlam düşünün. Yaş tahtaya basmaktan kaçının. Geleceğe yönelik kararlar alırken sabretmeniz gereken noktalarda daha istikrarlı olmalısınız. Sakin ve sabırlı olduğunuz her an kararlarınız daha net, kararlı ve özgür olacaktır. Buradaki enerjiniz aşk ilişkinize de yansıyabilir ve aşk hayatınızla ilgili güzel planlar yapabilirsiniz.

7 Haziran Koç burcu yorumu

Bugün üzerinde düşündüğünüz finansal hareketleriniz için ideal bir gün.

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7 Haziran Boğa burcu yorumu

Duygusal olarak ani değişimler yaşayabilirsiniz hatta zaman zaman kendinize hakim olmakta zorlandığınız anlar da olabilir.

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7 Haziran İkizler burcu yorumu

Değer verdiğiniz şeyler hakkında kaybetme korkusu yaşadığınız bir gün olabilir.

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7 Haziran Yengeç burcu yorumu

Sosyal hayatınızda sizin dışınızda gelişen olaylar olabilir. Taraf seçmek zorunda bırakıldığınızı hissedebilirsiniz.

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7 Haziran Aslan burcu yorumu

İş hayatınızdaki monoton akışı fark ettiğiniz bir gün olabilir.

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7 Haziran Başak burcu yorumu

Hayatınızda radikal kararlar almayı düşündüğünüz bir gün olabilir. Eğitim, iş gibi alanlarda büyük değişikliklere gitmek isteyebilirsiniz.

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7 Haziran Terazi burcu yorumu

Duygusal olarak çalkantılar yaşadığınız anlarda sakin kalmak, alacağınız kararlarda çok daha kazançlı çıkarabilir.

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7 Haziran Akrep burcu yorumu

İş hayatınızda bir dönemin sonuna geldiğinizi hissediyor olabilirsiniz.

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7 Haziran Yay burcu yorumu

İş hayatınızda zaman zaman duygusal davrandığınızı hissediyor olabilirsiniz.

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7 Haziran Oğlak burcu yorumu

Aşk hayatınız için hareketli bir gün olabilir. Uzak durduğunuz tanışmalar için kendinizde cesaret bulabilirsiniz.

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7 Haziran Kova burcu yorumu

Hayatınızda değişimin hakim olduğu bir gün olabilir. Duygusal olarak bazı şeylerin sonlanması gerektiğini hissedebilirsiniz. Alacağınız kararlar sizi değişime sürükleyebilir ve bu yenilik size iyi bu gelebilir.

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7 Haziran Balık burcu yorumu

Kendinizi enerjik hissettiğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Küçük mutlulukları tatmak sizi iyi hissettirecek ve farkındalığınızı arttıracaktır.

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