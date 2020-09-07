Günlük Burç Yorumları: 7 Eylül Pazartesi Günlük Burç Yorumları

Çelişkilerden kurtulmak için sabırlı olun!

Ay, Boğa burcunda ilerliyor ve Uranüs gezegeni ile kavuşuyor. İçsel bir huzursuzluk ve hangi yönün daha iyi olduğundan emin olamama duygusu yaşıyor olabilirsiniz. Güneş ve ay arasındaki pozitif açı akşam 18:08’ de kesinleştikten sonra yönünüzü bulabileceksiniz. Gereksiz sorularla zamanınızı mahvetmeyin. Anın güzelliğini yaşayın. Her şey sonunda olacağına varır. Bugün sözlerinize ve davranışlarınıza daha fazla dikkat etmelisiniz.

7 Eylül Koç burcu yorumu

Beklenmedik duygusal değişimler yaşayabileceğiniz bir gün olabilir. Sürpriz bir karşılaşma ile beklediğiniz aşk size gelmiş olabilir. Fırsatı değerlendirmelisiniz.

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7 Eylül Boğa burcu yorumu

Gerçekleri öğrendikçe sakinliğinizi korumalısınız. İlişkilerinizde sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Geçmiş ve gelecek kıyaslaması yapmak sizi ileriye götürmez.

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7 Eylül İkizler burcu yorumu

Olaylar sizin gördüğünüz gibi olmayabilir. Samimi arkadaşlarınızla düşüncelerinizi paylaşmalısınız. Partnerinizle aranıza mesafe koymaya çalışıyor olabilirsiniz.

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7 Eylül Yengeç burcu yorumu

Kendinizi fazla yormadan profesyonelce bir çalışma sergilemeniz uzman olduğunuz konularda sizi başarıyı götürecektir. Kendinize zaman ayırarak enerjinizi tekrar yükseltebilirsiniz.

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7 Eylül Aslan burcu yorumu

Dostlarınız sizi yeni biriyle tanıştırmak isteyebilir. Hemen hayır olmaz gibi söylemlere girmeden tanışmak size de iyi gelebilir.

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7 Eylül Başak burcu yorumu

Acele karar vermeden emin adımlarla ilerlemelisiniz. Ruhunuza iyi gelecek kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz bir çalışma ortamı istiyor olabilirsiniz.

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7 Eylül Terazi burcu yorumu

Konfor alanınızdan ödün vermemeye çalışmalısınız. Geçmiş ilişkinizden sürpriz bir telefon alabilirsiniz. Yeniden şans vermek sizin elinizde olacaktır.

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7 Eylül Akrep burcu yorumu

Geçinmeye gönlü olan insan her zaman bir anlayış kapısı bırakacaktır. Çalışma ortamınızda kadın figürlerle tartışma yaşayabilirsiniz. Alttan almayı öğrenmeniz gerekecektir.

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7 Eylül Yay burcu yorumu

Öz güveniniz ve iletişiminiz sayesinde sorunları çözüme kavuşturuyorsunuz. İlişkinizdeki sert tavırlarınız zihin karışıklığına sebep olabilir.

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7 Eylül Oğlak burcu yorumu

Yeni tanıştığınız kişiler size yardımcı olabilir. Ortaklarınız ile sorunlu zamanlar geçirebilirsiniz. Kararınızı vererek yolunuza nasıl devam etmeniz gerektiğine odaklanmalısınız.

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7 Eylül Kova burcu yorumu

Kendinize zarar verecek alışkanlıklarınızdan vazgeçmelisiniz. Çalışma hayatınızda köklü bir değişiklik için plan yapabilirsiniz.

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7 Eylül Balık burcu yorumu

Çevrenizin etkisinde kalmayarak öz güveninizi tekrar kazanmaya odaklanmalısınız. Ani zihinsel değişiklikleriniz yanlış anlaşılmalara sebep olabilir.

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