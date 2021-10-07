Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Perşembe Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Güç çekişmeleri içine çekilmeyin.

Ay, Terazi burcunda boşlukta ilerliyor. Hayatta birçok şeyin elimizde olmadığını anlayacağımız bir gün olabilir. Bugün çok hırslı ve tutkulu işler içine girmemeliyiz. Eksikliklerimizi tamamlamak adına oldukça başarılı bir gündeyiz. Bazen sert akan suların önüne set kuramayız, ama suyun akışını hızlandırmak için yeni kanallar açmak iyi bir fikir olabilir. Akşam üzeri saat 17:00 civarlarında Ay, akrep burcuna geçiş yapacak. Bu durum daha fazla sizleri iyi hissettirecek. Sabah ki kaygılarınızdan kurtulmuş ve ne yapacağınızdan daha emin olacaksınız.

7 Ekim Koç burcu yorumu

Günlük koşuşturmanızın yoğun olduğu bir gün olabilir.

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7 Ekim Boğa burcu yorumu

Çalışma alanınıza müdahale edilmesini istemiyor olabilirsiniz.

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7 Ekim İkizler burcu yorumu

Kendinizi sıkılmış hissediyor olabilirsiniz.

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7 Ekim Yengeç burcu yorumu

Plansız yaptığınız harcamalarınız nedeniyle gergin anlar yaşayabilirsiniz.

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7 Ekim Aslan burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde özgür olmak isteyebilirsiniz.

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7 Ekim Başak burcu yorumu

Çalışma alanınızda yalnız hareket etme isteğiniz her zaman kabul görmeyebilir.

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7 Ekim Terazi burcu yorumu

Aşk hayatınızda özgürlük istiyor olabilirsiniz.



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7 Ekim Akrep burcu yorumu

Kariyerinize ve ailenize zaman ayırmaktan kendinize zaman ayıramıyor olabilirsiniz.

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7 Ekim Yay burcu yorumu

Yakın çevreniz özgürlüğünüzü kısıtlamaya çalışıyor olabilir.

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7 Ekim Oğlak burcu yorumu

Finansal özgürlüğünüzü elinize almak istiyor olabilirsiniz.

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7 Ekim Kova burcu yorumu

İçinde bulunduğunuz ortamı sorguladığınız bir gün içerisinde olabilirsiniz.

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7 Ekim Balık burcu yorumu

Duygularınızı yeteri kadar içinizde tuttuğunuzu düşünebileceğiniz bir gün.

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