Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Salı Oğlak, Kova, Balık ve Diğer Burç Yorumları

Amacını belirle ve onun için yola çık!

Ay, Kova burcunda ilerliyor. Amacınıza sadık kalırsanız kısa sürede kendinizi, hayatınızda hiç hissetmediğiniz kadar iyi hissetmeye başlayacaksınız. Öte yandan tereddüt ettiğiniz anda tüm kararlılığınızı kaybedebilirsiniz. Geçmişten biri bugün size bir pişmanlığından söz edebilir. Onunla yaptığınız konuşma sizi düşündürtebilir ve kendinizle ilgili bazı kararlar almanıza neden olabilir. Zamanın telafisi olmadığını unutmayın. Kendinizin unuttuğunuz yanlarıyla barışıp yeni bir yola çıkın.

7 Aralık Koç burcu yorumu

Duygusal yönden yaşadığınız eksiklikleri alışveriş ile tamamlamaya çalışabilirsiniz.

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7 Aralık Boğa burcu yorumu

Resmi evrak işlerinizi araştırmak için hukuki destek talebiniz olacaktır.

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7 Aralık İkizler burcu yorumu

Miras ödemeleriniz gerçekleşiyor. Anlaşma şartları harfiyen yerine getirilecektir.

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7 Aralık Yengeç burcu yorumu

İkili ilişkinizde gerçek kimliğinizi yansıtmaktan çekindiğinizi açıklıyorsunuz.

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7 Aralık Aslan burcu yorumu

Maaşınıza zam isteğiniz kabul ediliyor.

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7 Aralık Başak burcu yorumu

Sevmek ve sevilmek istiyorsunuz. Korkunuz yalnız kalmak olabilir.

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7 Aralık Terazi burcu yorumu

Duygularınız artık bazı konuların tamamlanarak tamamen geride kalması gerektiğini savunuyor



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7 Aralık Akrep burcu yorumu

Kız kardeşleriniz ile aranızdaki kıskançlık problemini çözüme kavuşturuyorsunuz.

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7 Aralık Yay burcu yorumu

Maddi kayıp yaşama ihtimalinizden korkuyorsunuz.

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7 Aralık Oğlak burcu yorumu

Evlilik hayatınızda bazı konularda çıkmazda olduğunuzu düşünüyorsunuz.

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7 Aralık Kova burcu yorumu

Geçmiş ilişkilerinizden kurtulamadınız.

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7 Aralık Balık burcu yorumu

Arkadaşlarınız ile bir araya geliyorsunuz.

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