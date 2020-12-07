Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Pazartesi Günlük Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Dünyada hiçbir şey emek vermeden olmaz.

Ay, Başak burcunda ilerliyor. Geçmişten bugüne gelirken kendinde yaşanan değişimleri, aşklarını, duygularını hepsini bugün gözden geçirmelisin. Olayları yorumlama biçimini, ilişkileri, iletişimini yeniden yapılandır. Birçok şeye emek verdin ve bunun karşılığını almadığını düşünüyorsun. Bu yüzden kendini üzmemelisin. Verdiğin her emeğin karşılığı bugün olmasa yarın mutlaka olacak. Sen üretmekten, paylaşmaktan asla vazgeçme.

7 Aralık Koç burcu yorumu

Gün içi sorumluluklarınız üzerinize fazla geliyor olabilir. İş yerinize bir yandan gitmek isterken bir yandan ayaklarınız geri geri gidiyor olabilir.

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7 Aralık Boğa burcu yorumu

Mutluluğunuzu başkalarında aramak isteyebilirsiniz. Aslolan kendinize mutluluğu yaratabilmenizdir. Beklenti içerisinde olmak yerine kendinizi mutluluk kaynağı olarak görmeniz enerjinizi yükseltebilir.

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7 Aralık İkizler burcu yorumu

Aile hayatınızda sadelikten yana olabilirsiniz. Sizleri eleştirenlere cevap vermek yerine koruduğunuz çizginizde ilerlemelisiniz.

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7 Aralık Yengeç burcu yorumu

Yakın çevrenizle iletişiminizi koparma noktasına gelebilirsiniz. Sizleri anlamadıklarını düşünüyorsunuz ve haksız yere eleştirilerine maruz kalıyor olabilirsiniz.

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7 Aralık Aslan burcu yorumu

Finansal harcamalarınız aileniz tarafından eleştiriliyor olabilir. Kendinize olumlu bir yaşam alanı oluşturamadığınız sürece kazançlarınızın artış göstermesi sadece sembolik olarak kalacaktır.

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7 Aralık Başak burcu yorumu

Kendinizi ifade etmekte zorlanabileceğiniz bir gün olabilir. Anlaşılmadığınızı düşündüğünüz anda kendinizi geri çekiyorsunuz.

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7 Aralık Terazi burcu yorumu

Gizli kalmış sırların ortaya döküldüğü bir gün olabilir. Gerçekleri sis perdesi önünde gözlemleyememiş olabilirsiniz.

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7 Aralık Akrep burcu yorumu

Sosyal bir yapının parçası olmak için çaba gösteriyor olabilirsiniz. Zorla kendinizi sevdiremezsiniz. Menfaat elde etmek isteyenlerle dikkatli yaklaşmalısınız.

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7 Aralık Yay burcu yorumu

Kariyer alanınızda gösterdiğiniz titiz çalışmaların meyvesini toplayacağınız bir gün olabilir. Hedeflerinize birer adım daha yaklaşırken beklediğiniz terfi haberini almaya çok yakın olabilirsiniz.

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7 Aralık Oğlak burcu yorumu

Yeni bir online eğitim programı için görüşmeler yapabilirsiniz. Öğrenmeye açık kimliğiniz sizleri her zaman ileriye taşıyacaktır.

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7 Aralık Kova burcu yorumu

Finansal konularınızın üzerine titizlikle eğilmek isteyebileceğiniz bir gün olabilir.

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7 Aralık Balık burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde sadelikten yana olabilirsiniz. Ortaklarınız ile yakın temas kurmak istememeniz yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Kendinizi ifade ederseniz sizleri anlayışla karşılayacaklardır.

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