Günlük Burç Yorumları: 7 Ağustos Cumartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Cesur olun!

Ay, Aslan burcunda ilerliyor. Şu an dış dünyanız paramparça olurken, kendinize olan inancınızı ve ümidinizi kaybetmemelisiniz. Çünkü bu en kolay olanıdır.

Hata yapınca insan ilk önce kendini azarlar. Kendinden nefret eder. Kendine anlayışlı değildir. Bu onu hayattan vazgeçmeye sürükler. Bu tuzağa düşmeyin!

7 Ağustos Koç burcu yorumu

Yaratıcılık becerilerinizi ortaya çıkarmak için farklı bir pencereden bakmayı denemelisiniz.

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7 Ağustos Boğa burcu yorumu

Kişisel alanınıza müdahale edilmesi sizi yorabilir ve bazı noktalarda kopma noktasına gelebilirsiniz.

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7 Ağustos İkizler burcu yorumu

Herkesle iletişim kurmama kararı alıyorsunuz. Kendinizi seviye olarak üstün görebilirsiniz.

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7 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Geride kalmasına izin verdiğiniz konular yeniden açılabilir. İyiliğinizi suistimal etmek isteyenler olacaktır.

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7 Ağustos Aslan burcu yorumu

Organize olma yeteneğinizi kullanarak kısa sürede olaylara müdahale edebilirsiniz.

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7 Ağustos Başak burcu yorumu

Çalışma ortamınızın amaçlarınıza hizmet etmediğini düşünüyorsunuz.

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7 Ağustos Terazi burcu yorumu

Bir şeylerden kaçmak yerine çözmeyi deneyin.

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7 Ağustos Akrep burcu yorumu

Söylediklerinizde objektif cümleler içinde olmaya önem verin.

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7 Ağustos Yay burcu yorumu

Yanlış anlaşılma düşüncesiyle hiçbir şey konuşmama olayından vazgeçmeli gerekirse az ve öz konuşmalısınız.

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7 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Olaylara farklı yönlerden bakmaya çalışın.

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7 Ağustos Kova burcu yorumu

Taraf belli etmeden yapıcı ve çözüm odaklı konuşmalar içinde olmaya özen gösterin.

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7 Ağustos Balık burcu yorumu

Duygularınızı paylaşıp paylaşmamakta tereddüt yaşıyorsunuz. Öncelikle karşınızdaki kişiden emin olmanız gerekecektir.

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