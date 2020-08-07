Günlük Burç Yorumları: 7 Ağustos Cuma Günlük Burç Yorumları

7 Ağustos Koç burcu yorumu

Bugün verilen sözlerin ve vaatlerin gerçeklik değeri fazlasıyla güçlü olabilir. Anlaşmalar ya da sözleşmeleri yapmak adına harika etkiler söz konusu. Aşk ve duygusal yaşamda yaralarınızı şifalandırabilme şansına ulaşabilirsiniz. Karşılıklı anlayış bugün ilişkilerinize farklı bir yön verebilir.

7 Ağustos Boğa burcu yorumu

Mülakatlar ve iş görüşmelerindeki sonuçlarınız sabah saatlerinde sizi heyecanlandırabilir. Kendinize inanmanız ve artık değişimi kucaklama zamanı geldi. Kaybettiklerinize odaklanarak yeni kazançlar sağlayamazsınız. Bu yüzden kariyerinizle ilgili daha cesur ve yenilikçi bir tavır içinde olmanızı önerebiliriz.

7 Ağustos İkizler burcu yorumu

Parasal kazanımlarınız veya maddi projeler gibi konularda önemli bazı gelişmeler yakalayabilirsiniz. Yenilikler içinde olmak sizi heyecanlandıracaktır. Önemli iş projeleri gündeme gelebilir ve yeni başlangıçlara adımlar atabilirsiniz.

7 Ağustos Yengeç burcu yorumu

Kişisel imajınız ve insanlara göründüğünüz tüm yönlerinizin daha yumuşak ve çekici bir hale gelmesi mümkün. İlişkilerinizde yeniliğin dayanılmaz cazibesi sizinle olacak. Yakın çevrenizin hayatında sürprizli bir konu gündemde olabilir. Olaylar ve durumlar sizi daha farklı tercihler yapmaya sürükleyebilir.

7 Ağustos Aslan burcu yorumu

Kariyeriniz için sağlam bir temel hazırlayabilirsiniz. Güvenlik duygunuzu geliştirin. Organize olun ve yaşamanızda bir istikrar yaratın. İlişkilerde özgürleşmek isterken yeterli duygusal donanıma sahip olmayabilirsiniz. Kendinizi değiştirmek için şartları çok zorlamayın.

7 Ağustos Başak burcu yorumu

İstediklerinizin temelini atmaya başlamanız gerekir. Bu, okula başlamak, yeni bir işe başlamak, yeni bir kariyer yapmak, yeni bir ilişki kurmak gibi bir şey olabilir. Çevrenizdeki insanlar sizleri geçmişteki hatalarınızla yargılayabilir ve siz bu duruma biraz takılabilirsiniz.

7 Ağustos Terazi burcu yorumu

İletişimlerimizde dikkatli olmamız gerekmektedir. Bazı fikir ayrılıkları tartışma şekline dönmemelidir. Düşünülmeden alınılmış kararlar vermeyin. Beklenmedik sorumluluklar size kendinizi bugün yorgun hissettirebilir.

7 Ağustos Akrep burcu yorumu

Özverili ya da fedakâr olmanız gereken konular ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Başkalarına yardım etmeniz ve menfaatleri arka planda tutmanız doğru olacaktır. İlişkilerinizde eşit olmadığınızı düşündüğünüz bazı konular üzerine yeni dengeler oluşturmak isteyebilirsiniz.

7 Ağustos Yay burcu yorumu

Aşk hayatınızda gizli kalmış bazı değerler ya da henüz kimseye açıklamak istemediğiniz konularda sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinize yeni bir kariyer planı çizebilirsiniz. Sabrınızı sınayan olaylardan başarıyla çıktığınızı düşünüyoruz. Bu yüzden artık ödül zamanı diyebiliriz.

7 Ağustos Oğlak burcu yorumu

Beklentilerinizin dışında gerçekleşen olaylara karşı aşırı kontrolcü davranmak isteyebilirsiniz. Bu durum sizlerin çevrenizle kurduğunuz iletişimi fazlasıyla zorlayabilirsiniz. Mükemmel haberler alabileceğiniz güzel bir gün. Yakın çevre dostluklarınız ve seyahatleriniz ile ilgili konularda oldukça sevindirici gelişmeler söz konusu olabilir.

7 Ağustos Kova burcu yorumu

Maddi konularda zorlanmanıza neden olacak harcamalar içerisine girmemelisiniz. İhtiyacınız olanla, sizin için lüks olan şeyler arasında ayrımları iyi yapmalısınız. Ona göre harcamalarınızı şekillendirmelisiniz. Sevdiklerinizle paylaşım içinde olmak ya da ortak bir payda üzerinde birleşmek bugün güzel sonuçlara vesile olabilir.

7 Ağustos Balık burcu yorumu

Hedeflerinize ilerlerken alacağınız yeni kararlar size yeni bir yön kazandırmada yardımcı olacaktır. Gizli kalmış bazı olayları öğrenmek durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizde iletişim eksikliğinden kaynaklanan bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Karşı tarafı iyi dinleyin. Kendinizi ifade edemediğiniz sürece sonuca varamazsınız.