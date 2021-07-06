Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Geleceğe umutla bak!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Geçmişte bıraktığınız aşklarınız tekrar gündem de olabilir ve siz bu konuya oldukça duygusal yaklaşabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız travmalar ve zorluklar, bugün yeniden karşınıza çıkabilir ve o korkularınızla yüzleşirken karşı taraftan onay almak isteyebilirsiniz. Bugün şanslısınız ki duygusal yaralarınızı iyileştirebileceksiniz.

6 Temmuz Koç burcu yorumu

Bugün savaşma içgüdünüz sizi hareketli kılabilir ve insanları manipüle edebilirsiniz.

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6 Temmuz Boğa burcu yorumu

Maddi birikimlerinizi kullanma yönünde kararsızlık yaşıyorsunuz.

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6 Temmuz İkizler burcu yorumu

Açık açık size düşman olacaklarını söyleyen kişiler olabilir. Başarılarınız kıskanılıyor olması sizi çalışmaktan alıkoymamalı.

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6 Temmuz Yengeç burcu yorumu

Akrabalarınız ile miras konuları gündeminiz olabilir ve bu konuda gerginlikler yaşayabilirsiniz.

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6 Temmuz Aslan burcu yorumu

İş hayatınızda çalışma arkadaşlarınızla tartışma içerisine girebilirsiniz.

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6 Temmuz Başak burcu yorumu

Kariyer hayatınızda yeni bir adım atarak kaderiniz ile ilgili döngünüzü değiştirebilir ve hayatınızda büyük bir değişimi başlatabilirsiniz.

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6 Temmuz Terazi burcu yorumu

Eğer bir ilişki içindeyseniz onu bitirme kararı içinde olabilir ve bir dinlenme sürecine çekilebilirsiniz.

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6 Temmuz Akrep burcu yorumu

Ortaklaşa yaptığınız işlerde iş birliklerinizi bitirme kararı alıyorsunuz.

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6 Temmuz Yay burcu yorumu

Aşk hayatınızda sürekli bir değişiklik içerisine giriyor olabilirsiniz. Kendi içinizdeki kararsızlığınız ilişkinizi bitirme noktasına taşıyor olabilir.

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6 Temmuz Oğlak burcu yorumu

Maddi olarak kendi kendinizi düşüncelerinizle dibe çekiyorsunuz.

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6 Temmuz Kova burcu yorumu

Farkında olmadan düşman kazanıyor olabilirsiniz. Ama bu durum sizin suçunuz değil.

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6 Temmuz Balık burcu yorumu

Hobilerinizi sanatsal yeteneğinizle bir araya getirebilir ve harika işler ortaya çıkarabilirsiniz.

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