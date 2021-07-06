Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Salı Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 6 Temmuz'da aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 6 Temmuz'da günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 6 Temmuz Salı günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. 6 Temmuz Salı günü burç yorumlarınız..."
Geleceğe umutla bak!
Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Geçmişte bıraktığınız aşklarınız tekrar gündem de olabilir ve siz bu konuya oldukça duygusal yaklaşabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız travmalar ve zorluklar, bugün yeniden karşınıza çıkabilir ve o korkularınızla yüzleşirken karşı taraftan onay almak isteyebilirsiniz. Bugün şanslısınız ki duygusal yaralarınızı iyileştirebileceksiniz.
6 Temmuz Koç burcu yorumu
Bugün savaşma içgüdünüz sizi hareketli kılabilir ve insanları manipüle edebilirsiniz.
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6 Temmuz Boğa burcu yorumu
Maddi birikimlerinizi kullanma yönünde kararsızlık yaşıyorsunuz.
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6 Temmuz İkizler burcu yorumu
Açık açık size düşman olacaklarını söyleyen kişiler olabilir. Başarılarınız kıskanılıyor olması sizi çalışmaktan alıkoymamalı.
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6 Temmuz Yengeç burcu yorumu
Akrabalarınız ile miras konuları gündeminiz olabilir ve bu konuda gerginlikler yaşayabilirsiniz.
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6 Temmuz Aslan burcu yorumu
İş hayatınızda çalışma arkadaşlarınızla tartışma içerisine girebilirsiniz.
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6 Temmuz Başak burcu yorumu
Kariyer hayatınızda yeni bir adım atarak kaderiniz ile ilgili döngünüzü değiştirebilir ve hayatınızda büyük bir değişimi başlatabilirsiniz.
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6 Temmuz Terazi burcu yorumu
Eğer bir ilişki içindeyseniz onu bitirme kararı içinde olabilir ve bir dinlenme sürecine çekilebilirsiniz.
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6 Temmuz Akrep burcu yorumu
Ortaklaşa yaptığınız işlerde iş birliklerinizi bitirme kararı alıyorsunuz.
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6 Temmuz Yay burcu yorumu
Aşk hayatınızda sürekli bir değişiklik içerisine giriyor olabilirsiniz. Kendi içinizdeki kararsızlığınız ilişkinizi bitirme noktasına taşıyor olabilir.
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6 Temmuz Oğlak burcu yorumu
Maddi olarak kendi kendinizi düşüncelerinizle dibe çekiyorsunuz.
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6 Temmuz Kova burcu yorumu
Farkında olmadan düşman kazanıyor olabilirsiniz. Ama bu durum sizin suçunuz değil.
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6 Temmuz Balık burcu yorumu
Hobilerinizi sanatsal yeteneğinizle bir araya getirebilir ve harika işler ortaya çıkarabilirsiniz.