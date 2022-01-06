Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak 2022 Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Alışkanlıklarının kölesi olma!

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Sabah 05.00 civarında Ay-Jüpiter kavuşuyor. Bu sabah Erken kalkmak, dua etmek ya da meditasyon yapmak için harika bir zaman. Gördüğün rüyalar ya da bilinçaltının dışarı vurumu seni etkileyebilir.Her zamankinden daha hassas ve daha fazla olayları büyütmeye açık olabilirsiniz. Gün içinde kendini çok savunmasız hissedebilirsiniz. Yersiz alışkanlıklardan uzak dur. Keyifli aktivitelere katılmayı seçin ya da yürüyüş yapın.

İş hayatınızda ya da özel hayatınızda yaşadığınız bazı haksızlıkları sorguluyor olabilirsiniz. Bu noktada ne yaşanırsa yaşansın gelişen olaylarda ilahi adalete güvenmekten vazgeçmeyin. Kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Bu hep böyle oldu. Küskünlük kendimize yeterince verici olmayınca ortaya çıkar ve başkalarına kendimizden çok şey verdiğimizde kendimizi anlamsız,yalnız,kullanılmış hissederiz.

Küskünlüğün altta yatan kaynağı istemeyerek veya beklentiyle bir şeye zamanımızı ,enerjimizi veririz.Bu bir şekilde bir ödül beklemektir.Kimseden bir şey beklemeden hareket etmek gereken bir gündesiniz.İnsan iki duyguyla baş edemiyor.Biri seçilmediği yer çok ağrına gidiyor birde haklıyken suçlandığı yerden çıkamadığında kötü oluyor.Kendi ihtiyaçlarınızı kendiniz karşılayın ve kimseden bir şey beklemeden hareket edin.

Günün Motivasyon Sözü: “Çok az insan gerçek özgürlüğün tadını çıkarır; hepimiz fikir veya alışkanlıkların kölesiyiz.” Alfred de Musset

6 Ocak Koç burcu yorumu

Duygularınızı kontrol etmek zorlanıyorsunuz.

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6 Ocak Boğa burcu yorumu

Toplum içinde beklenmedik bir şekilde abartılı duygusal tepkileriniz olabilir.

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6 Ocak İkizler burcu yorumu

Çalışma ortamınızda müşterilerinize karşı sert tepkileriniz olabilir.

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6 Ocak Yengeç burcu yorumu

Yönsüzlük yaşıyorsunuz. Gelecek ve geçmiş arasında sıkışıp kaldınız ve ilerleyemiyorsunuz.

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6 Ocak Aslan burcu yorumu

Kaybetme korkusu içerisindesiniz.

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6 Ocak Başak burcu yorumu

İlişkiye ihtiyacınız var.

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6 Ocak Terazi burcu yorumu

Çalışma alanınızda beklediğiniz değeri göremediğinizi düşünüyorsunuz.



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6 Ocak Akrep burcu yorumu

Kendinizi sosyal çevreye farklı yansıtmaktan yoruldunuz.

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6 Ocak Yay burcu yorumu

Aile sorumluluklarınızdan kaçmak bugün sadece bazı şeyleri daha da zorlaştırabilir.

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6 Ocak Oğlak burcu yorumu

İletişim halinde olduğunuz kişilerin sözcüklerinden etkileniyorsunuz.

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6 Ocak Kova burcu yorumu

Finansal kayıplarınızı telafi etmek için duygusal olarak kararlar alabilirsiniz.

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6 Ocak Balık burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde duygusallığınız gözlerinizden okunuyor.

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