Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan 2022 Çarşamba Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Olumlu düşün!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Bugün kendine başarmak istediğin konularla ilgili olarak “Nasıl yapabilirim?" diye sor, alacağın yanıt seni çok başka yollara götürebilir ve hayatındaki hedefleri yeniden belirleyebilirsin. Gayet dikkatli, tedbirli bir şekilde parasal yöndeki ilişkilerinizi ölçüp tartmalısınız. Sağlam olanla olmayan arasındaki farkı bulmalısınız. Özellikle burada güven çok önemli olacak. Güveninizin suiistimal edilmesine izin vermeyin. Kendinizi kısıtlanmış ve ağlamaklı hissediyor olabilirsiniz.Sakin kalın.Mars/Satürn kavuşumu öfke, intikam, şiddet eğilimini arttırabilirken geçen haftadan beri kendinizi birtakım konularda zor tutuyor bile olabilirsiniz. Mars ve Satürn kavuşumu belli kendimizi savunmak zorunda kalabileceğimiz olaylara işaret eder. Haklarımızı, pozisyonumuzu, sahip olduğumuz şeyleri veya fiziksel anlamda kendimizi savunmamızı gerektirebilecek olaylar yaşanabilir. Hayat böyle bir yer değil mi? Elbet ki zaman zaman inişler ve çıkışlar olacak. Sabırlı olmak kazandıracaktır.

Motivasyon Sözü: “Mutsuzluk, sahip olduklarımızla, sahip olmak istediklerimiz arasındaki mesafedir.” Francis Bacon

6 Nisan Koç burcu yorumu

İçinizde bir diğer yarınızı kaybetmiş hissi olabilir.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Nisan Boğa burcu yorumu

İletişim dilinizi iyileştirerek sosyal ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Nisan İkizler burcu yorumu

Sosyal çevrenizdeki insanların tek bir hedefe ulaşmak için birlikte çalışmalarını sağlayabilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Nisan Yengeç burcu yorumu

İletişiminizi daha da geliştirerek arkadaşlıklarınızdaki önemini daha iyi kavrayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Nisan Aslan burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde konulara bakış açınızı değiştirmeniz gereken bazı olaylar yaşayabilirsiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Nisan Başak burcu yorumu

İş yerinizdeki başarınız göz kamaştırıcı olabilir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Nisan Terazi burcu yorumu

Estetik bakış açınızı sanatsal yeteneğinizle birleştirerek yeni bir oluşum başlatabilirsiniz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Nisan Akrep burcu yorumu

Yaşam alanınıza müdahil olmak isteyen insanlara karşı tavrınızı net belirlemeniz gereken bir gün.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Nisan Yay burcu yorumu

Özgürlük anlayışınızı yeniden belirlemeniz gerekebilir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Nisan Oğlak burcu yorumu

Maddi konularda tek başınıza karar almak sizi biraz yoruyor olabilir.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Nisan Kova burcu yorumu

Yeni fikirlerinizi hayata geçirmek için ikili görüşmeler yapabilirsiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Nisan Balık burcu yorumu

Yeni bir ilişkiye başlamak adına güzel bir gün.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!