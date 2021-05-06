Günlük Burç Yorumları: 6 Mayıs Perşembe Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kendinizi gerçekliğe taşıyın.

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Bugün duygularınız ve alışkanlıklarınız sizi zor durumda bırakabilir. Bu davranışlar, inandığınız şeylerin önünüze geçerek yapabileceklerinize engel olabilir. Kendi kendinize engel olmayın. Zihninizi özgür bırakın ve ayağı yere basan işler yapın!

Hayal ve hassasiyet bir yola çıkarken yanınıza mutlaka almanız gereken iki değerdir. Ama her şey gibi, bu ikisinin de bir sınırı vardır. Sınırları kaçırdığınızda olabilecekler, o sınırlar içindeki mevcut ve olası durumları değiştirebilir. İstediğiniz hayatı yaşamak için feragat etmeniz gereken bazı şeyler olduğu gibi üstünde durup emek vermeniz gereken şeyler de var. Bu emeği gerçekçi ve somut çabalara harcamalısınız.

6 Mayıs Koç burcu yorumu

İçinize kapanmak isteyebilirsiniz. Duygusallığınızı saklamak için yalnız kalmayı tercih ediyorsunuz.

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6 Mayıs Boğa burcu yorumu

Hassasiyetinizi ve düşünceli halinizi görenler sizinle ilgilenmek isteyebilirler.

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6 Mayıs İkizler burcu yorumu

İkili ilişkilerinize aileniz müdahale ediyor olabilir. Sevginize karışılması sizi zorladıkça daha fazla saldırgan oluyorsunuz.

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6 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Bugünü kendinize ayırmak ve kendinizi karşınıza alıp konuşmak isteyebilirsiniz. Aradığınız sorularınızın cevabını yine kendi içinizde bulacaksınız.

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6 Mayıs Aslan burcu yorumu

Eski defterler yeniden açılıyor. Geride bırakmak istedikçe sizi manipüle edenler olabilir.

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6 Mayıs Başak burcu yorumu

Ortaklarınızla gerçekleştirdiğiniz görüşmelerde seçimlerinizin yanlış olduğunu fark ediyorsunuz.

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6 Mayıs Terazi burcu yorumu

Sağlığınızı tetikleyecek hiçbir adımın peşine gitmemelisiniz.

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6 Mayıs Akrep burcu yorumu

Duygularınızı açmaya karar veriyorsunuz. Sevginizi paylaşınca mutluluğu yakalayacaksınız.

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6 Mayıs Yay burcu yorumu

Geniş ve kalıcı bağlarınız özellikle kısıtlama günlerini daha güzel geçirmenize olanak verecektir.

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6 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Kardeşleriniz ile duygusal diyaloglara giriyorsunuz. Yanlarında olmayı deneyerek aile bağlarınızı kuvvetlendirmelisiniz.

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6 Mayıs Kova burcu yorumu

Birikimlerinizi farklı bir yatırım kaynağında değerlendirmek için ikili görüşmeler gerçekleştireceksiniz.

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6 Mayıs Balık burcu yorumu

Aileniz ile iletişiminizde yeni bir ivme yakalıyorsunuz. Kendinizi ve fikirlerinizi daha iyi ifade ediyor olmanız özgüveninizi parlatacaktır.

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