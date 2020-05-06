Günlük Burç Yorumları: 6 Mayıs Çarşamba Günlük Burç Yorumları
"6 Mayıs günlük burç yorumlarına göre hangi burç nelere dikkat etmeli? Bugün hangi burcu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın 6 Mayıs günlük burç yorumlarını açıkladı. Kova burcu 6 Mayıs yorumu ne söylüyor? Aslan burcunu 6 Mayıs günü neler bekliyor? İşte 6 Mayıs günlük burç yorumlarınız..."
Parasal konularda dikkat!
Ay, Terazi burcunda ilerliyor sabah 11:00’de Ay akrep burcuna geçiş yapıyor. Kendinizi sığ ilişkilerden uzaklaştırmalısınız. Yoksa bugün kendinizi hırpalayabilirsiniz. Her şeyi bir anda değiştiremezsiniz. Sabırlı olun. Ekonomik alma verme dengenizi iyi kurun. Profesyonel olmadığınız yatırımsal işlemler içine girmemelisiniz.
6 Mayıs Koç burcu yorumu
Kariyerinizle ilgili konularda geçmişte yapmanız gereken şeyleri ertelemeniz birtakım sorunları oluşturmuş olabilir.
6 Mayıs Boğa burcu yorumu
İlişkilerle ilgili ani yön değişikliği içinde olabilirsiniz. Bu değişimle beraber yeni kararlar alabilir ve yaşamınızda yepyeni bir sayfa açabilirsiniz.
6 Mayıs İkizler burcu yorumu
Bugün yaşadığınız bir olay karşısında gösterdiğiniz tavır size güven duyulmasını sağlayabilir.
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6 Mayıs Yengeç burcu yorumu
Geçmişte yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığını bugün görebilirsiniz.
6 Mayıs Aslan burcu yorumu
Bugünkü gündeminizi oluştururken lütfen daha cesur ve kararlı olmayı seçin.
6 Mayıs Başak burcu yorumu
İlişkilerinizle ilgili beklemediğiniz konular sizi şaşırtabilir. Yeni bazı girişimler ya da yeni proje teklifleri gündeminize gelebilir.
6 Mayıs Terazi burcu yorumu
Eş ve ortaklık ilişkilerinizde gizli olan konuların açığa çıkması yaşamınızda bazı duygusal krizlerin oluşmasına neden olabilir.
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6 Mayıs Akrep burcu yorumu
Bazı gerçeklerle yüzleşebilir ve özellikle bu süreçte dost ve düşmanlarınızı ayırt edebilirsiniz.
6 Mayıs Yay burcu yorumu
Yaşamınızda yeniliklere yelken açmak isteyebilir ve karşınıza çıkan teklifleri değerlendirebilirsiniz.
6 Mayıs Oğlak burcu yorumu
Yaşadığınız bazı olaylar sizi gerçekleri öğrenme konusunda cesaretlendirebilir.
6 Mayıs Kova burcu yorumu
Bugün sizin dışınızda gelişen olaylara karışmamayı ve kendi sınırlarınızı çizmeyi öğrenmelisiniz.
6 Mayıs Balık burcu yorumu
Kontrolünüz dışında gelişen bazı durumlar olabilir. Buna çok kafanızı yormamalısınız.