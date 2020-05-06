Günlük Burç Yorumları: 6 Mayıs Çarşamba Günlük Burç Yorumları

Parasal konularda dikkat!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor sabah 11:00’de Ay akrep burcuna geçiş yapıyor. Kendinizi sığ ilişkilerden uzaklaştırmalısınız. Yoksa bugün kendinizi hırpalayabilirsiniz. Her şeyi bir anda değiştiremezsiniz. Sabırlı olun. Ekonomik alma verme dengenizi iyi kurun. Profesyonel olmadığınız yatırımsal işlemler içine girmemelisiniz.

6 Mayıs Koç burcu yorumu

Kariyerinizle ilgili konularda geçmişte yapmanız gereken şeyleri ertelemeniz birtakım sorunları oluşturmuş olabilir.

6 Mayıs Boğa burcu yorumu

İlişkilerle ilgili ani yön değişikliği içinde olabilirsiniz. Bu değişimle beraber yeni kararlar alabilir ve yaşamınızda yepyeni bir sayfa açabilirsiniz.

6 Mayıs İkizler burcu yorumu

Bugün yaşadığınız bir olay karşısında gösterdiğiniz tavır size güven duyulmasını sağlayabilir.

6 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

6 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Geçmişte yapmış olduğunuz iyiliklerin karşılığını bugün görebilirsiniz.

6 Mayıs Aslan burcu yorumu

Bugünkü gündeminizi oluştururken lütfen daha cesur ve kararlı olmayı seçin.

6 Mayıs Başak burcu yorumu

İlişkilerinizle ilgili beklemediğiniz konular sizi şaşırtabilir. Yeni bazı girişimler ya da yeni proje teklifleri gündeminize gelebilir.

6 Mayıs Terazi burcu yorumu

Eş ve ortaklık ilişkilerinizde gizli olan konuların açığa çıkması yaşamınızda bazı duygusal krizlerin oluşmasına neden olabilir.

6 MAYIS GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!

6 Mayıs Akrep burcu yorumu

Bazı gerçeklerle yüzleşebilir ve özellikle bu süreçte dost ve düşmanlarınızı ayırt edebilirsiniz.

6 Mayıs Yay burcu yorumu

Yaşamınızda yeniliklere yelken açmak isteyebilir ve karşınıza çıkan teklifleri değerlendirebilirsiniz.

6 Mayıs Oğlak burcu yorumu

Yaşadığınız bazı olaylar sizi gerçekleri öğrenme konusunda cesaretlendirebilir.

6 Mayıs Kova burcu yorumu

Bugün sizin dışınızda gelişen olaylara karışmamayı ve kendi sınırlarınızı çizmeyi öğrenmelisiniz.

6 Mayıs Balık burcu yorumu

Kontrolünüz dışında gelişen bazı durumlar olabilir. Buna çok kafanızı yormamalısınız.