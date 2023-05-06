Günlük Burç Yorumları: 6 Mayıs 2023 Cumartesi Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Ufkun evlat gibidir, büyütmelisin.

Ay, Akrep burcunda ilerliyor ve saat 23.04’te Yay burcuna geçiyor. Bir sürü mücadele verip, kendini yaptıklarının bir parçası olarak hissedememek korkunç bir duygudur. Bu sanki psikolojik bir yok oluş ya da bir kayboluş gibidir. Çözümü nedir tabii onu da aramak lazım... Kendini keşfet ve yeni eğitimler al. Bu kayboluşun içinde kendini yeniden kazanmayı seçmelisin.

Motivasyon Sözü: “Kim mutlu edebilir seni, sen hazır değilsen?” Nietzsche

6 Mayıs Koç burcu yorumu

Emeklerinizin karşılığını göremediğinizi, hakkınızın teslim edilmediğini görebilirsiniz.

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6 Mayıs Boğa burcu yorumu

Bir sorun olduğunu fark ettiğinizde bunu es geçmek o sorunu çözmeyecektir.

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6 Mayıs İkizler burcu yorumu

Bazı insanların sizinle neden uğraşıyor olduğuna kafa yorabilirsiniz.

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6 Mayıs Yengeç burcu yorumu

Boş vermişlik hissini kontrol altına almanız sizinle ilgili algıyı olumlu yönde tutmanızı da sağlayacaktır.

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6 Mayıs Aslan burcu yorumu

İlgi duyduğunuz bir alan olduğunda sadece hoş vakit geçirmekle kalmayabilirsiniz.

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6 Mayıs Başak burcu yorumu

Aidiyet duygunuzu sorgulayabilirsiniz.

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6 Mayıs Terazi burcu yorumu

Kendinizi bile bile durdurmak yerine elinize geçen imkanları doğru değerlendirmeye odaklanın.



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6 Mayıs Akrep burcu yorumu

Mali konularda zorlandığınız durumlar söz konusu olabilir.

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6 Mayıs Yay burcu yorumu

Hayatın sadece keyfine değil sorumluluklarına da odaklanmalısınız.

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6 Mayıs Oğlak burcu yorumu



Başkalarının size ayna olmasına müsaade ederseniz çözülmez sandığınız her şeyin çözümüne erişebilirsiniz.

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6 Mayıs Kova burcu yorumu

İçinde bulunduğunuz topluma uyum sağlamakta zorlandığınız alanlar olabilir.

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6 Mayıs Balık burcu yorumu

Hayatın kaçılacak değil yaşanılacak bir durum olduğunu unutmayın.

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