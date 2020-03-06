Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Cuma Günlük Burç Yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın'dan 6 Mart günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? Bugün gökyüzü size ne söylüyor? 6 Mart günlük burç yorumlarına göre hangi burç nasıl önlemler almalı? Başak burcu 6 Mart yorumu ne söylüyor? Terazi burcunu 6 Mart günü neler bekliyor? İşte 6 Mart günlük burç yorumlarınız...

6 Mart Koç burcu yorumu

Borçlar ve alacaklara yeni çözümler getirmeniz gerekebilir. Parasal olarak köşeye çok sıkışmış hissedip hayatın zevklerinden faydalanamadığınızı düşünebilirsiniz.

6 Mart Boğa burcu yorumu

İlişkilerinizde finansal sorunları yeniden değerlendirme fikrinde olmanız size kazanç getirecektir.

6 Mart İkizler burcu yorumu

İsteklerinizi başlatırken ve kararlarınızı alırken daha hızlı çözümler ile hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz. Maddi anlamda yanılgılara açık bir gündesiniz.

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6 Mart Yengeç burcu yorumu

Gelecekle ilgili fikirlerinizi oluştururken kararsız kalabilirsiniz. Neyin ne getireceğini tam olarak kestiremeyebilirsiniz.

6 Mart Aslan burcu yorumu

Kendinizi savunmak zorunda kalacağınız işler içinde olmamalısınız. Çevrenizden gelen destekler ile işleriniz daha da kolaylayacaktır.

6 Mart Başak burcu yorumu

Alıngan davranmak yerine bir hayalinizi ya da bir projenizi zihninizde yaratmanız sizlerin içinizdeki birçok engeli aşmanıza yardımcı olacaktır.

6 Mart Terazi burcu yorumu

Çözüm oluşturmak ve tuzakları aşmanız gereken önemli bir gündesiniz. Gururunuz yüzünden bazı teklifleri ortadan kaldırmamalısınız.

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6 Mart Akrep burcu yorumu

İlişkilerinizde karşı tarafın sizin için vereceği ani kararlar sizleri de dönüşü olmayan sözler sarf etmeye itekleyebilir.

6 Mart Yay burcu yorumu

Ortaklık ilişkilerinizin önem kazanacağı bir gün geneli içindesiniz. Hiçbir olayı yüzeysel değerlendirmemeniz gerekmektedir.

6 Mart Oğlak burcu yorumu

Planlarınızı tam olarak yapmalı, hedeflerinize odaklanmalısınız.

6 Mart Kova burcu yorumu

Beklentilerinizi karşılayacak dostlarınızla olmak sizler için iyi bir fikir olabilir. Vergi, sigorta veya buna benzeyen ödemelerinizde yeni gelişmeler söz konusu olabilir.

6 Mart Balık burcu yorumu

Yeni insanlar tanımak için kendinize izin verin.Bazı mesafeleri aşıyor olacaksınız. Sadece yapmanız gereken ihtiyaçlarınızı konuşmayı başarmanızdır.