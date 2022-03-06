Günlük Burç Yorumları: 6 Mart 2022 Pazar Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Sevmek bir özgürlük biçimidir.

Ay, Boğa burcunda ilerliyor.Bugün çok fazla sakin ve huzurlu ortamları seçmek isteyeceksiniz.Huzurunuzu kaçıran insan ve olaylardan uzaklaşma ve kaçma arzunuz çok fazla olacaktır.Konfor alanlarınızı koruyun ve kendinize bugün dinlenecek yerler yaratın.Bazı değişimler önce insanın kendisi ile yüzleşmesiyle başlar. Mars ve Venüs, Kova burcuna geçiyor; Mars ve Venüs kavuşumu gerçekleşiyor. Yolumuzun diğer insanlardan farklı olması kaybolduğunuzu göstermez. Farklılık ince bir düşünüş, renkli bir zekâ, farklı bir yaşama biçimidir. Kendi yeteneklerinizle ve tamamen kendi orjinalitenizle ilerlemeyi seçmeliniz İnsanlar ne yaparsa yapsın onları severek özgürlüştürebilirsiniz.Kin tutmak,kötü olmaları beklemek sadece bizi tutsak yapar. Bazen demek lazım “ne halleri varsa görsünler” diye…

Motivasyon sözü: “Yaşamak, kendi kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini yapmaktır.” Goethe

6 Mart Koç burcu yorumu

Düşüncelerinizi özgürce konuşmak isteyeceksiniz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Mart Boğa burcu yorumu

Toplum odaklı konularda agresif çıkışlarınız olabilir.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Mart İkizler burcu yorumu

İş yerinizde sizlere karşı yapılan haksız muameleyi hukuki platforma taşımaya karar verebilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Mart Yengeç burcu yorumu

Korkularınız bugün sizleri gerginliğe sürükleyebilir.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Mart Aslan burcu yorumu

İkili ilişkinizde partnerinizin hareketsiz davranışlarından dolayı sorumluluğu üzerinize alarak ailesel konularda temas kurmak isteyeceksiniz.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Mart Başak burcu yorumu

Günlük işlerinizi toparlarken hızlı hareket etmek isteyeceksiniz.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Mart Terazi burcu yorumu

Çocuklarınıza karşı hayatla ilgili öğretilerde bulunmak için bir araya geleceksiniz.



TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Mart Akrep burcu yorumu

Kişisel olarak derin düşüncelere dalabilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Mart Yay burcu yorumu

Öfkenizi kontrol etmek de zorlanacaksınız.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Mart Oğlak burcu yorumu

Maddi harcamalarınıza yetişemiyorsunuz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Mart Kova burcu yorumu

İlişkiniz ile ilgili açık konuşmak isteyeceksiniz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Mart Balık burcu yorumu

Ailenizde gizleyerek girişimde bulunduğunuz maddi girişimlerinizi açıklama kararı alıyorsunuz.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!