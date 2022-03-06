Günlük Burç Yorumları: 6 Mart 2022 Pazar Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları
"Günlük burç yorumlarınızı okudunuz mu? 6 Mart' ta aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 6 Mart günlük burç yorumlarını açıkladı! Aygül Aydın, 6 Mart günü Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor detaylı olarak anlattı. İşte, 6 Mart 2022 Pazar günlük burç yorumları..."
Sevmek bir özgürlük biçimidir.
Ay, Boğa burcunda ilerliyor.Bugün çok fazla sakin ve huzurlu ortamları seçmek isteyeceksiniz.Huzurunuzu kaçıran insan ve olaylardan uzaklaşma ve kaçma arzunuz çok fazla olacaktır.Konfor alanlarınızı koruyun ve kendinize bugün dinlenecek yerler yaratın.Bazı değişimler önce insanın kendisi ile yüzleşmesiyle başlar. Mars ve Venüs, Kova burcuna geçiyor; Mars ve Venüs kavuşumu gerçekleşiyor. Yolumuzun diğer insanlardan farklı olması kaybolduğunuzu göstermez. Farklılık ince bir düşünüş, renkli bir zekâ, farklı bir yaşama biçimidir. Kendi yeteneklerinizle ve tamamen kendi orjinalitenizle ilerlemeyi seçmeliniz İnsanlar ne yaparsa yapsın onları severek özgürlüştürebilirsiniz.Kin tutmak,kötü olmaları beklemek sadece bizi tutsak yapar. Bazen demek lazım “ne halleri varsa görsünler” diye…
Motivasyon sözü: “Yaşamak, kendi kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemiğinden kendi heykelini yapmaktır.” Goethe
6 Mart Koç burcu yorumu
Düşüncelerinizi özgürce konuşmak isteyeceksiniz.
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6 Mart Boğa burcu yorumu
Toplum odaklı konularda agresif çıkışlarınız olabilir.
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6 Mart İkizler burcu yorumu
İş yerinizde sizlere karşı yapılan haksız muameleyi hukuki platforma taşımaya karar verebilirsiniz.
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6 Mart Yengeç burcu yorumu
Korkularınız bugün sizleri gerginliğe sürükleyebilir.
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6 Mart Aslan burcu yorumu
İkili ilişkinizde partnerinizin hareketsiz davranışlarından dolayı sorumluluğu üzerinize alarak ailesel konularda temas kurmak isteyeceksiniz.
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6 Mart Başak burcu yorumu
Günlük işlerinizi toparlarken hızlı hareket etmek isteyeceksiniz.
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6 Mart Terazi burcu yorumu
Çocuklarınıza karşı hayatla ilgili öğretilerde bulunmak için bir araya geleceksiniz.
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6 Mart Akrep burcu yorumu
Kişisel olarak derin düşüncelere dalabilirsiniz.
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6 Mart Yay burcu yorumu
Öfkenizi kontrol etmek de zorlanacaksınız.
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6 Mart Oğlak burcu yorumu
Maddi harcamalarınıza yetişemiyorsunuz.
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6 Mart Kova burcu yorumu
İlişkiniz ile ilgili açık konuşmak isteyeceksiniz.
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6 Mart Balık burcu yorumu
Ailenizde gizleyerek girişimde bulunduğunuz maddi girişimlerinizi açıklama kararı alıyorsunuz.