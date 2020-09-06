Günlük Burç Yorumları: 6 Eylül Pazar Günlük Burç Yorumları

Sevdiklerinize zaman ayırın!

Ay, Koç burcunda ilerliyor ve saat 12:00’de Boğa burcuna geçiş yapıyor. Gün içinde Mars ile bir kavuşum sergiliyor. Hayatın içinde kendi sorunlarınızı düşünmekten belki de çevrenizdeki problemlere yeterli yaklaşımları sergileyemediniz. Çevrenizle ilgilenin. Sevdiklerinizle zaman geçirmek, duygusal anlamda kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

6 Eylül Koç burcu yorumu

Olan biteni sakince karşıdan izleyerek gerçekleri görebileceğiniz bir gün. Ailenizle ilgili ani olaylar olabilir. Desteğinizi açıkça göstermelisiniz.

KOÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Eylül Boğa burcu yorumu

Evde ailenizle vakit geçirmek isteyebileceğiniz bir gün, dinlenerek kendinize zaman ayırıp enerjinizi yükseltebilirsiniz.

BOĞA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Eylül İkizler burcu yorumu

Yaşam enerjiniz herkes tarafından kıskanılıyor olabilir. Aileniz sürprizlerinizi bekleyebilir. Kendinize zaman ayırarak uzun zamandır ertelediğiniz, yarım bıraktığınız kitaplarınızla baş başa kalmak isteyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Eylül Yengeç burcu yorumu

Sakin kalarak tepkinizi belirlemeye çalışmalısınız. İlişkinizde iletişim problemleri yaşamanız söz konusu olabilir. Yanlış anlaşılmalara karşı düşüncelerinizi açıkça dile getirmelisiniz.

YENGEÇ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Eylül Aslan burcu yorumu

Işıltılı bir dünya ya çekiliyor olabilirsiniz fakat kibriniz sizi ışığın altında karanlığı yaşamaya itebilir. Hoşunuza gitmeyen gizli olaylar açığa çıkabilir.

ASLAN BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Eylül Başak burcu yorumu

Disiplinli ve stratejik yaklaşımınız arkadaşlarınız tarafından eleştirilebilir. Bazen suyun akışına kendinizi bırakmanız siz için daha rahatlatıcı olabilir.

BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Eylül Terazi burcu yorumu

Derin konuşmalar yapmak yerine olduğu gibi anlatmak her zaman size yardımcı olacaktır. Bugün partnerinizle zaman geçirmek isteyebilir ve bir akşam yemeğinde aranızdaki buzları eritebilirsiniz.

TERAZİ BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Eylül Akrep burcu yorumu

Düşüncelerinizi partnerinizle paylaşarak istişare ederseniz, kaygılanma içerisine girmeden çözüme ulaşabilirsiniz.

AKREP BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Eylül Yay burcu yorumu

Kendinize haksızlık yapmamalısınız. Sizin bildiğiniz şeyler yanlış olabilir. Doğrusunu öğrenmedikçe hareket geçmek sizi yanlışa sürükleyecektir.

YAY BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Eylül Oğlak burcu yorumu

Hayalleriniz ile hedeflerinizi karıştırmamalısınız. Gerçek hayallere hedeflerinize odaklanarak yürüyebilirsiniz.

OĞLAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Eylül Kova burcu yorumu

Geçmiş ilişkilerinizi hatırlasanız da artık yeni bir hayata adım attınız ve bu ilişkiyi yürütmek istiyorsunuz.

KOVA BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!

6 Eylül Balık burcu yorumu

Çalışma hayatınız da oldukça stratejik ilerlemeye çalışsanız da duygusal yönünüzü baskılayamıyor olabilirsiniz. Kendinizi rahatça hissettiğiniz şekilde çalışmaya odaklanmalısınız.

BALIK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN!