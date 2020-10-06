Günlük Burç Yorumları: 6 Ekim Salı Günlük Burç Yorumları

Doğru kelimeler seçin.

Ay, İkizler burcunda ilerliyor. Bugün bulunduğunuz yere bakın ve eylemlerinizin sizi buraya nasıl yönlendirdiğini görün. İyisiyle, kötüsüyle yaşadığınız her şeyin sorumluluğunu üstlenin. Bugün mümkün oldukça doğru kelimeler kullanmayı seçin. Yanlış anlaşılmalara açık bir gündesiniz.

6 Ekim Koç burcu yorumu

Geçmiş hayatınızı geride bırakmanın hafifliği size çok iyi gelecek ve yeni bir başlangıç yolcuğunda bu durum size destek olacaktır.

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6 Ekim Boğa burcu yorumu

Ağır sorumluluklar ve görevler almamaya dikkat etmelisiniz. Ani bir hareketle bel çevrenizde incinmeler olabilir.

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6 Ekim İkizler burcu yorumu

Hayatınızdan gitmek isteyen ya da dönüşmek isteyen her şeye müsaade edin. Yanınızda olmak isteyen her türlü bahane bulup yanınızda kalacaktır.

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6 Ekim Yengeç burcu yorumu

İlişkinizi geleceğe taşımak istiyorsanız bunu partnerinizle paylaşmalısınız. İçinize kapanık olmanız yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir.

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6 Ekim Aslan burcu yorumu

Ortaya çıkması muhtemel gözüken geçmiş olaylar var ise arkadaşlarınızla paylaşmanız onların desteğini almanız açısından önemli olabilir.

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6 Ekim Başak burcu yorumu

Son kararınızı vermeden önce şartlarınızı tekrar gözden geçirmeniz olası bir hatanın önüne geçecektir.

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6 Ekim Terazi burcu yorumu

Yeni bir başlangıç yapmaya karar verdiğiniz zamanlar içerisinde aileniz veya sevdiğiniz dostlarınıza istişareli hareket etmek size doğru karar alma yolunda yardımcı olacaktır.

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6 Ekim Akrep burcu yorumu

Maddi kayıplarda kendinizi suçlamak yerine hatalarınızdan dersler alarak sorunları çözüme kavuşturmak için çalışmalısınız.

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6 Ekim Yay burcu yorumu

Tutkunuzun peşinden gitmelisiniz. Sosyal aktivitelerin yoğunluk kazanacağı bir gün olabilir. Kendinizden ödün vermeden yetişmeye çalışmalısınız.

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6 Ekim Oğlak burcu yorumu

Duygusal hislerinizi abartıya kaçmadan ifade etmelisiniz. Dengede kalmak sizi olgun biri olarak gösterecektir.

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6 Ekim Kova burcu yorumu

Derin düşünceler içerisine giriyor olabilirsiniz. Geçmiş konular da zihin yorgunluğu sadece sizleri yıpratacaktır. Geriye bakmayı bırakmalısınız.

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6 Ekim Balık burcu yorumu

Duygusal hareketlerden kaçınarak sistemsel davranışlar sergilemelisiniz. Güçlü hisleriniz bu konuda sizi destekleyecektir.

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