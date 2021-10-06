Günlük Burç Yorumları: 6 Ekim Çarşamba Koç, Boğa, İkizler ve Diğer Burç Yorumları

Terazi burcunda yeniay gerçekleşiyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor. Saat 14:05’te yeniay gerçekleşiyor. Geleceğe yönelik projeler istediğin şekilde ilerlemiyor gibi gelebilir. Yaşam engelleri aşmakla anlam kazanır. Tüm zorlukların sonunda güzellikler vardır. Bu durumu gözünde büyütme! Plüton ileri hareketine geçiyor. Finansal sorunlarına çözüm bulmak isterken ilişkilerinde baskı yaratmak yine sana gerilim getirir. Aksine kendinize güven duymalısınız. İlişkilerinizde kesip atmak yerine uzlaşmacı olan kazanacak. Mars’ın bu Yeniay'da etkin olması bazı emek verdiğiniz ilişkilere karşı sizleri daha hassas yapabilir. Açık olun ve empati yapın. Kazanmak uzun sürer kaybetmek bir dakikadır.

6 Ekim Koç burcu yorumu

Çalışma ortamınızda yaşananlar ve biriken işlerinizden dolayı öfkeli hissedebilirsiniz.

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6 Ekim Boğa burcu yorumu

Toplum önündeki duruşunuz bugün insanlar tarafından eleştirilebilir.

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6 Ekim İkizler burcu yorumu

Planladığınız bazı görüşmeler ve iş seyahatleriniz değişim gösterebilir.

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6 Ekim Yengeç burcu yorumu

Yaşadığınız korkular sosyal hayatınızı olumsuz yönde etkiliyor olabilir.

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6 Ekim Aslan burcu yorumu

Çalışma hayatınızda işbirlikleri içindeyseniz gerginliklerle karşılaşabilirsiniz.

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6 Ekim Başak burcu yorumu

Oldukça yoğun bir gün geçiriyor olabilirsiniz.

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6 Ekim Terazi burcu yorumu

Hayatınızdaki bazı monotonluklardan sıkılmış olabilirsiniz.



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6 Ekim Akrep burcu yorumu

Sıkışmış hissediyorsanız kaçmayı düşünmeyin.

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6 Ekim Yay burcu yorumu

Sosyal kişiliğiniz iletişim trafiğinizi yoğunlaştırabilir.

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6 Ekim Oğlak burcu yorumu

Kendinizi açıklarken kullandığınız ifadeler çevreniz tarafından anlaşılmayabilir.

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6 Ekim Kova burcu yorumu

İkili ilişkilerinizde biraz gergin anlar yaşayabilirsiniz.

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6 Ekim Balık burcu yorumu

Dış görünüşünüzü fazlaca umursadığınız bir gün yaşıyor olabilirsiniz.

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