Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Pazartesi Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burç Yorumları

Kendinizi keşfedin.

Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. “Kendinizi kaybolmuş, hayal kırıklığına uğramış, kararsız veya zayıf hissederseniz, kendinize, kim olduğunuza dönün, burada ve şimdi ve oraya ulaştığınızda kendinizi keşfedeceksiniz, çamurlu bir gölette bile bol çiçek açan bir lotus çiçeği gibi, güzel ve güçlü!” Masaru Emoto . Şimdi kendinizi en güzel halinizle keşfetme zamanı. Hayat her zaman yaşadığınız deneyimlerinde getirdikleriyle yeniden oluşturabilir ya da değişip dönüştürelebilir. Kendinizi güçlü kıldığınız sürece yaşamdan daha güçlü olursunuz. Şimdi yeni benliğinizi sahneye çıkarma zamanı!

6 Aralık Koç burcu yorumu

Çalışma yönteminizin dağınık olması sizleri zor duruma düşürüyor olabilir.

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6 Aralık Boğa burcu yorumu

Hukuki konularınızda geri adım atmanız istenebilir.

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6 Aralık İkizler burcu yorumu

Kurallarınızdan ödün vermeyeceğiniz bir gün olacaktır.

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6 Aralık Yengeç burcu yorumu

Sosyal ilişkilerinizde soğuk tavırlar sergileme kararı alıyorsunuz.

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6 Aralık Aslan burcu yorumu

İş yerinizde disiplini korumakta zorlanan alt çalışanlarınız ile toplantı düzenlemek isteyebilirsiniz.

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6 Aralık Başak burcu yorumu

Sizleri duygusal olarak manipüle etmek isteyenler olabilir.

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6 Aralık Terazi burcu yorumu

Aile üyelerinize sözünüzü dinletmek için gereğinden fazla sert olabilirsiniz.



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6 Aralık Akrep burcu yorumu

Yeni bir kişisel gelişim kursuna kayıt yaptırmayı düşünüyorsunuz.

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6 Aralık Yay burcu yorumu

Sizleri küçümsemek isteyenlere karşı dikkatli olmalısınız.

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6 Aralık Oğlak burcu yorumu

Kendinize olan güveniniz tam. Sosyal ilişkilerinizde kazanan taraf siz olacaksınız.

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6 Aralık Kova burcu yorumu

Bilinçaltınız ile güne başlıyorsunuz.

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6 Aralık Balık burcu yorumu

Bulunduğunuz ortamda sessiz kalmayı tercih edebilirsiniz.

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