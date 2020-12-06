Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Pazar Günlük Yengeç, Aslan, Başak ve Diğer Burç Yorumları

Yaşam içindeki nedenlerini bulacaksın.

Ay, Aslan burcunda ilerliyor ve güneş ile harika bir üçgen açı yapıyor. Zihnindeki olumsuz düşünceleri geri plana atmalısın ve kendini iyi hissettirecek duyguları öne çıkarmalısın. Yaşamda insan kendini bulduğu zaman huzuru yakalıyor. Bu çağda yüzyılın pandemisini kontrol etmeye çalışan bir dünya içinde yaşıyor olsak bile kendimizi sevdiklerimizi umutlandıracak güzel şeyler yapabiliriz. Evde kalmak şu günlerde sağlığımız için çok önemli olacak. Bu belki de sizin için bir fırsat.

6 Aralık Koç burcu yorumu

İlişkilerde çok fazla benlik duygusu ile ilerlemeyin. Aynı evi paylaştığınız kişilerle birlikte ne yapabilirsiniz buna bakın. Bu bir yakınlaşma ve ilişkilerinizi kurtarma fırsatı da olabilir.

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6 Aralık Boğa burcu yorumu

Bugün en iyi olan şey sizler için hiç denemediğiniz bir yemek tarifini yapmak ve kendinizi şımartmak olacaktır. Bu belki sizler için bugün güzel bir terapi tadında olabilir. Kimin ne dediğini düşünmek yerine yemek yapmak keyifli olacaktır.

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6 Aralık İkizler burcu yorumu

Bugün arkadaşlarınızla yapacağınız çalışmalarınızı online platformlarda bir grup kurarak ya da yeni bir online etkinlik oluşturarak yapabilirsiniz.

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6 Aralık Yengeç burcu yorumu

Öncelikle ne istediğinize emin olun. Kendinize güvenmeli ve tek ihtiyacınızın yine kendiniz olduğunu kabullenmelisiniz. Kimsenin düşüncesi sizin gerçekliğiniz olamaz.

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6 Aralık Aslan burcu yorumu

Duygu ve mantık ikisi bir bütün olduğunda kendinizi ifade ediş tarzınız birdenbire değişiyor. Kendinizi duygusal kayboluşlar içinde tüketmeyin. Her şeyin bir zamanı var.

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6 Aralık Başak burcu yorumu

Suçlu aramaktan vazgeçin. Öncelikle bilinçaltınızı sizlerin yönettiğini hatırlamalısınız. Oluşan imgeler sizlerin düşünceleridir. Olumlu ve güzel olanı zihninize tohum niyetine ekmelisiniz.

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6 Aralık Terazi burcu yorumu

Yaşam enerjiniz düşünce mutlu olduğunuz eylemlerde bulunmalısınız. Hayata pozitif bakınca gülümsemeniz değişecektir. Bugün yapacak evde çok işiniz olduğunu unutmayın. Eskimiş ve yük olan her şeyi ayırın.

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6 Aralık Akrep burcu yorumu

Sizler ruhunuza iyi gelecek sevdiğiniz aktiviteleri yapmayı tercih edebilirsiniz. Zamanı kendiniz için de kullanmalısınız.

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6 Aralık Yay burcu yorumu

Yeni bir eğitim veya yeni bir kurs araştırması yapıyor olabilirsiniz. Online eğitimler de aradığınızı bulduğunuz anda ruhunuzun mutluluğa kavuştuğunu hissedeceksiniz.

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6 Aralık Oğlak burcu yorumu

Herkesin sizin gibi bir düşünceye sahip olmadığını düşünmelisiniz. Empati yapmayı deneyin. Kendi içinizde çözemediğiniz duyguları partnerinizle konuşmaktan çekinmeyin.

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6 Aralık Kova burcu yorumu

Ruhunuzun beslenme ihtiyacı partnerinizin sevgisi ile tamamen karşılanacaktır. Sevgi akışının karşılıklı olduğunu unutmadan sizler de üzerinize düşen sorumluluğu almalısınız.

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6 Aralık Balık burcu yorumu

Ruhunuzu dinlendirerek enerjinizi yükseltmeniz mutluluk seviyenizi artıracaktır. Kendinizi unutmamalısınız. Bugün kendinize zaman ayırın.

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